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Giriş Tarihi: 18.11.2021 07:58 Son Güncelleme: 18.11.2021 08:02

Galatasaray'a Norveçli golcü! Menajerleri İstanbul'a çağrıldı

SPOR SERVİSİ
Galatasaray’a Norveçli golcü! Menajerleri İstanbul’a çağrıldı

Galatasaray'da transferde son dakika gelişmesi yaşanıyor... Sarı-Kırmızılılar, Norveç Milli Takımı forması giyen genç golcüyü listenin ilk sırasına yazdı. 23 yaşındaki oyuncunun menajerleri İstanbul'a davet edildi. Ayrıca Fatih Terim'in de Uruguay maçında hatalı gol yiyen Muslera'yı özel terapiye alacağı öğrenildi.

52 bin 280'lik rekor bilet satışıyla pazar akşamı Aslantepe'yi 2 yıl aradan sonra hınca hınç dolduracak olan Galatasaraylı futbolseverler, Fenerbahçe derbisi için sıkı çalışıyor.

Taraftar gruplarının, ezeli rakibin ağırlanacağı bu karşılaşma için tribünde özel koreografiler hazırladığı ve maç öncesi ortaya çıkmaması için de bu çalışmaların büyük bir gizlilik içinde yürütüldüğü öğrenildi.

90 dakika sonrası için de planlar yapan sarı-kırmızılılar, derbinin kazanılması halinde stadyumdan hemen ayrılmayıp açılacak pankartlarla futbolculara sürprizler yapacak.

FERNANDO MUSLERA ALARMI

Bu arada Uruguay formasıyla Bolivya maçında ağlarında 3 gol gören Fernando Muslera, performansıyla şaşırttı ve ülkesinde eleştirilerin odağı oldu.

Karşılaşmanın 29. dakikasında Juan Carlos'un ortasını elinden kaçıran tecrübeli eldiven 3-0'lık yenilgiye sebep olurken, Galatasaray'da derbi öncesi alarm verildi.

Teknik direktör Fatih Terim'in, İstanbul'a dönüşü sonrası Florya'da özel terapiye alacağı 35 yaşındaki kalecinin Fenerbahçe karşılaşmasına moralli bir şekilde çıkması için elinden geleni yapacağı öğrenildi.

SOLBAKKEN'E DAVET

Öte yandan devre arasında hücum hattına takviye yapmaya karar veren Galatasaray'da listenin ilk sırasına Ola Solbakken yazıldı.

Bodo- Glimt forması giyen 23 yaşındaki Norveçli yıldız adayı, bu sezon 11 gol, 7 asiste imzasını koydu ve Avrupa Konferans Ligi'nde Roma'ya attığı gollerle adından söz ettirdi.

Sağ kanat ve forvet olarak görev yapan Ola Solbakken'i uzun süredir takip eden Galatasaray'ın scoutları, teknik heyete olumlu rapor verdi.

Fatih Terim'in de onayını alan yönetim, Solbakken'in menajerlerini İstanbul'a davet etti.

Yapılacak görüşmenin ardından Norveçli oyuncunun 1 yıl sözleşmesinin kaldığı kulübü Bodo-Glimt ile pazarlıklar başlayacak.

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Galatasaray'a Norveçli golcü! Menajerleri İstanbul'a çağrıldı
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