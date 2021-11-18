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Giriş Tarihi: 18.11.2021 14:23

Giresunspor'da hedef galibiyet! "Fire vermek istemiyoruz"

İHA
Giresunspor’da hedef galibiyet! Fire vermek istemiyoruz

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Karadeniz ekibinin deneyimli teknik adamı Hakan Keleş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yeni Malatyaspor ile de zor bir maç oynayacağız. Ancak biz iç sahada fire vermemek adına bu maçı kazanmak istiyoruz." dedi.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, cumartesi günü ağırlayacakları Yeni Malatyaspor'u yenerek iç sahada fire vermeden yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Keleş, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın eksiklerini gidermek ve Yeni Malatyaspor maçına daha iyi hazırlanmak için kendilerine iyi bir fırsat olduğunu ifade etti.



Ligde en son Sivasspor deplasmanından alınan 1 puanla Yeni Malatyaspor maçına moralli hazırlandıklarını aktaran Keleş, rakipleriyle 6 puanlık bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek, "Bu ligde kolay maç yok. Her maçın zorluk derecesi var. Yeni Malatyaspor ile de zor bir maç oynayacağız. Ancak biz iç sahada fire vermemek adına bu maçı kazanmak istiyoruz. Rakibimizi yendiğimiz takdirde onun üstünde yer alacağız. Takımımızın moral ve motivasyonu yerinde. Bu maçı kazanacak güce ve inanca sahibiz. İç sahada alacağımız galibiyetle Beşiktaş deplasmanına daha moralli gideceğiz. Giresunspor, Süper Lig'deki farkını ortaya koymaya devam edecektir" dedi.

Yeşil-beyazlı taraftarların Çotanak Spor Kompleksi'nin tribünlerini doldurmasını ve takımlarına destek vermesini isteyen Keleş, "Taraftarlarımız her fırsatta yanımızdalar. İç sahada bizleri hiç yalnız bırakmıyorlar. Tribünleri dolduracak olan taraftarlarımızın desteğiyle saha avantajımızı da kullanarak Yeni Malatyaspor'u puansız göndermek istiyoruz. Biz hazırız, yeter ki taraftarlarımız tribünleri doldursun" diye konuştu.

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Giresunspor'da hedef galibiyet! "Fire vermek istemiyoruz"
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