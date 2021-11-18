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Giriş Tarihi: 18.11.2021 10:12

Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, hangi üniversite mezunu? Hasan Can Kaya hayatı ve stand-up kariyeri

Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, hangi üniversite mezunu? Hasan Can Kaya hayatı ve stand-up kariyeri

Stand-up’çı Hasan Can Kaya sosyal medya platformu YouTube’da yayınladığı programla başlayan ve kariyerine ilişkin merak edilenlerini anlattı. 1 milyonun üzerinde takipçisi olan Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, hangi üniversite mezunu ve sevgilisi kim gibi sorularla araştırılıyor. Bir süredir Sultan San’la aşk yaşayan ve geçtiğimiz haftalarda ayrılık kararını açıklayan komedyen, programını dijital bir platformda yayınlamaya devam ediyor. İşte Hasan Can Kaya hayatı ve stand-up kariyeri.

Hasan Can Kaya Tiktok hesabı olmamasına rağmen videolarıyla bu platformda rekor kırdı. 1 milyar izlenme sayısına ulaşarak dikkat çeken isim, Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, hangi üniversite mezunu gibi sorularla araştırılıyor. Hasan Can Kaya hayatı ve stand-up kariyeri haberimizde.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

16 Aralık 1989'da İstanbul Güngören'de dünyaya gelen Hasan Can Kaya komedyen ve senaristtir. 31 yaşındaki Kaya, 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk dizisinde senaristlik yaparken, senarist grubundaki arkadaşlarının desteği ile stand-up yapmaya karar verdi. Leman Kültür Beşiktaş'ta düzenli olarak Stand-up komedi yapmaya başladı. Ocak 2020'de ilk kişisel projesi olan Konuşanlar Talk Show'un çekimlerine başladı.

HASAN CAN KAYA ÇALIŞMALARI

Konuşanlar Talk Show

Hasan Can Kaya - Stand Up Party

Bir Yeraltı Sit-com'u

HASAN CAN KAYA ÖDÜLLERİ

Tarih Ödül Veren Organizasyon Kategori
16.11.2020 Life & Beauty Awards Yılın Güldüren İnternet Formatı "KONUŞANLAR"
18.12.2020 İstanbul Teknik Üniversitesi (10. Sosyal Medya Ödülleri) Talk Show kategorisinde "En İyi Talk Show - Konuşanlar"
02.01.2021 Sinemaport En İyi Tiyatro - KONUŞANLAR

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Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, hangi üniversite mezunu? Hasan Can Kaya hayatı ve stand-up kariyeri
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