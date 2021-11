Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, hangi üniversite mezunu? Hasan Can Kaya hayatı ve stand-up kariyeri

Hasan Can Kaya Tiktok hesabı olmamasına rağmen videolarıyla bu platformda rekor kırdı. 1 milyar izlenme sayısına ulaşarak dikkat çeken isim, Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, hangi üniversite mezunu gibi sorularla araştırılıyor. Hasan Can Kaya hayatı ve stand-up kariyeri haberimizde.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

16 Aralık 1989'da İstanbul Güngören'de dünyaya gelen Hasan Can Kaya komedyen ve senaristtir. 31 yaşındaki Kaya, 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk dizisinde senaristlik yaparken, senarist grubundaki arkadaşlarının desteği ile stand-up yapmaya karar verdi. Leman Kültür Beşiktaş'ta düzenli olarak Stand-up komedi yapmaya başladı. Ocak 2020'de ilk kişisel projesi olan Konuşanlar Talk Show'un çekimlerine başladı.