Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, hangi üniversite mezunu? Hasan Can Kaya hayatı ve stand-up kariyeri

Hasan Can Kaya Tiktok hesabı olmamasına rağmen videolarıyla bu platformda rekor kırdı. 1 milyar izlenme sayısına ulaşarak dikkat çeken isim, Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, hangi üniversite mezunu gibi sorularla araştırılıyor. Hasan Can Kaya hayatı ve stand-up kariyeri haberimizde.
HASAN CAN KAYA KİMDİR?
16 Aralık 1989'da İstanbul Güngören'de dünyaya gelen Hasan Can Kaya komedyen ve senaristtir. 31 yaşındaki Kaya, 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk dizisinde senaristlik yaparken, senarist grubundaki arkadaşlarının desteği ile stand-up yapmaya karar verdi. Leman Kültür Beşiktaş'ta düzenli olarak Stand-up komedi yapmaya başladı. Ocak 2020'de ilk kişisel projesi olan Konuşanlar Talk Show'un çekimlerine başladı.
HASAN CAN KAYA ÇALIŞMALARI
Konuşanlar Talk Show
Hasan Can Kaya - Stand Up Party
Bir Yeraltı Sit-com'u
HASAN CAN KAYA ÖDÜLLERİ
|Tarih
|Ödül Veren Organizasyon
|Kategori
|16.11.2020
|Life & Beauty Awards
|Yılın Güldüren İnternet Formatı "KONUŞANLAR"
|18.12.2020
|İstanbul Teknik Üniversitesi (10. Sosyal Medya Ödülleri)
|Talk Show kategorisinde "En İyi Talk Show - Konuşanlar"
|02.01.2021
|Sinemaport
|En İyi Tiyatro - KONUŞANLAR