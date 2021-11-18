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Giriş Tarihi: 18.11.2021

Her sistemde 10 isim belli

VOLKAN DEMİR
Her sistemde 10 isim belli

Kalede Berke, savunmada Kim, Szalai, Novak; orta alanda Mert Hakan, Sosa, İrfan; kanatlarda Ferdi ve Osayi; ileride ise Berisha oynayacak. Kalan 1 forma için dizilişe göre birçok aday var

F.Bahçe Teknik Direktörü Pereira, alınan kötü sonuçlar sonrasında dizilişi değiştirme konusunda esneklik göstermiş ve son Kayseri maçının 45 dakikasını dörtlü savunma ile tamamlamıştı. Pereira'nın, G.Saray derbisine de dörtlü ile başlama ihtimali yüksek. Ancak diziliş ne olursa olsun takımda 10 futbolcunun yeri garanti. Kalede Berke, savunmada Kim, Szalai, Novak; orta alanda Mert Hakan, Sosa, İrfan; kanatlarda Ferdi ve Osayi; ileride ise Berisha görev yapacak. Kalan 1 forma için de dizilişe göre birçok aday var. Dörtlü başlarsa Nazım ve Tisserand sağ bekin en güçlü adayları... Üçlü olursa ileri ucun kanatlarında Mesut, Pelkas, Rossi gibi isimler forma giyebilir…

ÜÇLÜ BAŞLARSA

Berke
Kim
Szalai
Novak
Osayi
Mert
Sosa
Ferdi
İrfan
Berisha
Mesut

DÖRTLÜ BAŞLARSA

Berke
Nazım
Kim
Szalai
Novak
Mert
Sosa
İrfan
Osayi
Berisha
Ferdi

LUİZ GUSTAVO DERBİDE YOK
FENERBAHÇE'NİN orta sahadaki önemli ismi Gustavo, bireysel çalışmalara başlamış olsa da son yapılan kontrollerde hayli eksiğinin bulunduğu tespit edildi. Brezilyalı yıldız en iyi ihtimalle kulübede olacak ancak sakatlığının tekrarlama riski taşıması nedeniyle oynamayacak. Teknik heyetin hedefi Gustavo'yu Olympiakos maçında sahaya sürmek.

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