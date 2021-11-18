Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İntikam filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İntikam filmi bu akşam Tv'de!
Giriş Tarihi: 18.11.2021 14:30

İntikam filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İntikam filmi bu akşam Tv'de!

İntikam filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İntikam filmi bu akşam Tv’de!

2017 yılında vizyona giren İntikam filmi aksiyon türünde karşımıza çıkıyor. Filmin başrollerinde Jackie Chan, Pierce Brosnan, Orla Brady gibi usta oyuncular yer alıyor. Film, sürükleyici hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla vizyonda kaldığı süre boyunca ilgiyle izlenmiştir. Peki, İntikam filmi konusu nedir, İntikam filmi oyuncuları kimler? İşte merak edilen tüm detaylar...

Aksiyon türündeki filmler arasında yer alan İntikam filmi konusu ve oyuncularıyla dikkat çekiyor. 2017 yılında vizyona giren yapımda ünlü oyuncu Jackie Chan Quan rolünde karşımıza çıkıyor. Vizyonda kaldığı süre boyuncu ilgiyle izlenilen yapımda bir terör saldırısında kızını kaybeden bir babanın macera ve aksiyon dolu hikayesi ele alınıyor. Peki, İntikam filmi konusu nedir, İntikam filmi oyuncuları kimler? İşte detaylar...

İNTİKAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Restoran sahibi olan Quan (Jackie Chan) zamanını işleriyle geçirmektedir. Bir gün düzenlenen bir terör saldırısı tüm hayatını alt üst eder. Saldırıda kızı ölmüştür. Kızının ölümü Quan'ı derinden etkiler. İngiliz yetkililerden, özellikle Liam Hennessy'den (Pierce Brosnan) bombacıların kimlikleri konusunda yardım ister. Ancak geçmişte IRA ile bağlantıları olan Hennessy'nin şüpheli ve olayı hasıraltı etmeye çalıştığını gösteren tavırları, Quan'ı adaleti kendi kendine sağlama yoluna itecektir.

İNTİKAM FİLMİ OYUNCULARI KİM?

İntikam filminin başrollerini Jackie Chan, Pierce Brosnan, Orla Brady, Dermot Crowley paylaşıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Vitor Pereira'nın prensinin bileti kesildi! Fenerbahçe'de 5 aylık macera sona erecek...
Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Piyasalar o saate kilitlendi
Son Dakika: Lütfü Türkkan dolandırdı Meral Akşener sümenaltı etti
SON DAKİKA: Play-off sonrası dikkat çeken Şenol Güneş sözleri! "Fatih Terim derbiyi kaybederse..."
SON DAKİKA | Döviz alım-satımı ile ilgili yeni karar duyuruldu! Resmi Gazete'de yayımlandı
SON DAKİKA: Türkiye, az daha Louis van Gaal'i emekli edecekti! Maç sonrası çarpıcı itiraf...
A Milli Takım’ın Dünya Kupası umutları devam ediyor! Milliler, play-off biletini kaptı! İşte muhtemel rakipler
SON DAKİKA | Başak Cengiz cinayetinde korkunç rapor! Vahşetin boyutu otopside ortaya çıktı!
Koronavirüs pozitif vakalarda yüz yüze eğitim devam eder mi? Sağlık Bakanlığı açıkladı!
Son dakika: Düzce'de peş peşe depremler! İstanbul ve çevresinde de hissedildi
ARKADAŞINA GÖNDER
İntikam filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İntikam filmi bu akşam Tv'de!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA