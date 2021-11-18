İntikam filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İntikam filmi bu akşam Tv’de!

Aksiyon türündeki filmler arasında yer alan İntikam filmi konusu ve oyuncularıyla dikkat çekiyor. 2017 yılında vizyona giren yapımda ünlü oyuncu Jackie Chan Quan rolünde karşımıza çıkıyor. Vizyonda kaldığı süre boyuncu ilgiyle izlenilen yapımda bir terör saldırısında kızını kaybeden bir babanın macera ve aksiyon dolu hikayesi ele alınıyor. Peki, İntikam filmi konusu nedir, İntikam filmi oyuncuları kimler? İşte detaylar...

İNTİKAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Restoran sahibi olan Quan (Jackie Chan) zamanını işleriyle geçirmektedir. Bir gün düzenlenen bir terör saldırısı tüm hayatını alt üst eder. Saldırıda kızı ölmüştür. Kızının ölümü Quan'ı derinden etkiler. İngiliz yetkililerden, özellikle Liam Hennessy'den (Pierce Brosnan) bombacıların kimlikleri konusunda yardım ister. Ancak geçmişte IRA ile bağlantıları olan Hennessy'nin şüpheli ve olayı hasıraltı etmeye çalıştığını gösteren tavırları, Quan'ı adaleti kendi kendine sağlama yoluna itecektir.

İNTİKAM FİLMİ OYUNCULARI KİM?

İntikam filminin başrollerini Jackie Chan, Pierce Brosnan, Orla Brady, Dermot Crowley paylaşıyor.