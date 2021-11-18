Kuntzal dönüşüm

4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle Ay-Yıldızlılar’ı Dünya Kupası play-off’larına taşıyan Stefan Kuntz, verdiği pozitif enerji ile ön plana çıkarken özellikle Kerem ve Hakan hamleleriyle dikkat çekti
6-1'lik Hollanda yenilgisi sonrası Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik heyetinde yaşanan değişikliğin yansıması olumlu oldu. Uluslararası deneyimi olmayan Stefan Kuntz'un göreve getirilmesi eleştirilirse de Alman çalıştırıcı, verdiği pozitif enerji ve yaptığı dokunuşlarla A Milli Takım'ı play-off'lara taşımayı başardı. İşte Kuntz'la Milli Takım'ın yaşadığı dönüşüm:
1- ALMAN çalıştırıcı, hem Türkiye hem de Avrupa'da oynayan futbolcuların maçlarını yardımcılarıyla beraber stattan takip ederek derinlemesine analizler yaptı.
2- 23 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'na tüm maçlarda süre verdi. Bununmeyvesini hem 3 golle aldıhem de gençlere ne kadar önemverdiğini gösterdi. Kerem, bu maçlarda A Milli Takım'a 4 puan getirerek Dünya Kupası yolunun açılmasında önemli rol oynadı.
3- ÖNCEKİ maçlarda daha çok kanat rolü üstlenen Hakan Çalhanoğlu, Kuntz ile daha serbest oynama imkânı yakaladı. Takım liderliğini alan 27 yaşındakifutbolcu kalitesini gösterdi. 15kilit pas atarak arkadaşlarını dahafazla gol pozisyonuna soktu.
4- MİLLİLER, son dört karşılaşmada rakip ağları 11 kez sarsarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.
5- AY-YILDIZLILAR'IN ilk 11'deki yaş ortalaması düştü. Milliler, 4maçtaki 26.3 yaş ortalamasıyla elemelerinen genç 4 kadrosundan birisi oldu.
6- SAVUNMADA Çağlar ve Merih'in performansı zirve yaptı. Merih 14 rakip atağı keserken Çağlar da 16 atak uzaklaştırmayla rakiplere adeta duvar ördü.
7- MİLLİ Takım, rakip şutu engelleme konusunda maç başı 5.5 değere ulaştı. Bu istatistikte Çağlar zirvede yer aldı.
8- TOP hakimiyetini prensip alan Kuntz, bunu Ay-Yıldızlılar'a da benimsetti. Milliler, 4 karşılaşma da topla oynama istatistiklerinde hep üstün taraf oldu ve grup aşamasınıyüzde 68 ortalamayla tamamladı.
9- MİLLİLER, Kuntz döneminde 20 isabetli ortada 6 gol bulmayı başardı. Bundan önceki 6 maçta ortalardan sadece 2 gol çıkmıştı.
10- AY-YILDIZLILAR'IN en büyük silahlarından birisi de pres oldu. Milli Takım son 4 maçta 13.2top kapma değeriyle mücadele ettive toplamda 53 top çalma gerçekleştirdi. Bu değerin de en iyisi yine Çağlar Söyüncü oldu.
'PORTEKİZ VE İTALYA'YA GİTMEK İSTEMEM'
MILLI Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, play-off'taki seri başı takımları değerlendirdi. Alman çalıştırıcı, "Büyükannemin bir sözünü söylemek istiyorum, 'Etki edemeyeceğinizşeylerle ilgili olarakfazla düşünmemeniz lazım.' Muhtemel rakiplerimizin hepsi güçlü. Statü gereği maçımızı dış sahada oynayacağız. İllaki bir yorum yapmak gerekirse tabii ki Portekiz ve İtalya deplasmanlarına gitmemeyi tercih ederim" dedi.
TEK TEK UĞURLADI
A Milli Takımımız Karadağ'dan kalkan özel uçakla dün sabah İstanbul Havalimanı'na geldi. Teknik direktör Stefan Kuntz, havalimanında milli futbolculara tek tek sarılarak veda etti.
ŞİMDİ NELER OLACAK?
26 Kasım'da kura çekilecek. Yarı final 24, final maçları ise 29 Mart'ta olacak. 3 takım Katar'a gidiş biletini alacak
DÜNYA Kupası Elemeleri'nde G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımımız, play-off'ta mücadele etme hakkını kazandı. 26 Kasım Cuma günü Zürih'teki FIFA merkezinde gerçekleştirilecek kura çekimine 10 grup ikincisinin yanı sıra Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım katılacak. 4'lü 3 grupoluşturulacak yarı final ve finallerdekazanan 3 takım, Katar vizesi alacak.Milliler, kura çekiminde seri başı olanPortekiz, İskoçya, İsveç, İtalya, Rusya veGaller'den birisiyle eşleşecek. Yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak. Milliler, seri başı olmadığı için yarı final karşılaşmasına deplasmanda çıkacak.
RAKIPLERİ TANIYALIM
PORTEKİZ: Son karşılaşmasında Sırbistan'a yenilerek play-off'a kalan Portekiz'in en tehlikeli oyuncusu dünya yıldızı Cristano Ronaldo. Elemegruplarında en az gol yiyen 5 takımdanbiri (6) konumunda. 8 maçın 4'ünde kalesini gole kapatmayı başardı. İSKOÇYA: Takımın en etkili isimleri elemelerde 4'er gol atan Dykes ve McGinn… 7 gol yiyen Ada ekibi, 10 maçta kalesini 6 kezrakip takıma kapattı. İTALYA: Açılışında Türkiye'yi 3-0 yendiği EURO 2020'de şampiyonluğa ulaşan İtalya, bir kez daha rakiplerimiz arasında. Barella ve Insigne enetkili ayakları olarak dikkat çekiyor. RUSYA: Hırvatistan'ın 1 puan gerisinde kalarak direkt vizeyi kaçıran Kuzey ekibinde Aleksandr Erokhin,en golcü oyuncu (3) oldu. 10 karşılaşmada 5 defa Rusya kaleye duvar örerek geçit vermedi. İSVEÇ: Elemelerde play-off'a kalan takımlar arasında en az golü atan ikinci takım olan İsveç'te (12) en dikkat edilmesi gereken isim Alexander Isak… Kuzey ekibinde 4 gol kaydeden genç futbolcunun forvetteki partneri ise tecrübeli ayak Zlatan İbrahimovic… GALLER: EURO 2020'de de grubumuzda yer alan Galler'de Bale (3), Ramsey (3) ve Moore (2) takımın bel kemiğini oluşturan isimler… Elemelerde bir maç hariç her karşılaşmada gol atmayı başardı.