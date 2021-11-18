Kasım ayı Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 18 Kasım Bugün TCMB Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Kasım ayı faiz kararı için gözler Merkez Bankası PPK toplantısına çevrildi. Yurt içi piyasalara yön verecek olan karar merakla bekleniyor. Bilndiği üzere geçtiğimiz iki ayda da kurul politika faizinde indirime gitmişti. Bu noktada "18 Kasım bugün TCMB Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. TCMB Para Politikası Kurulu, 18 Kasım bugün toplanacak ve aynı gün kararını açıklayacak. Peki, Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...
EKİM AYIN FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
TCMB'den yapılan açıklamada; "Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir" denildi.
Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19'da sabit tutuldu. Eylül ayında ise faizler yüzde 19'dan yüzde 18'e çekildi.
FAİZLER DÜŞECEK Mİ, ARTACAK MI?
Reuters anketine göre TCMB'nin politika faizini bu hafta 100 baz puan daha indirerek %15'e düşüreceği tahmin ediliyor. TCMB önceki iki ayda 300 baz puan faiz indirimi yapmıştı. TCMB fiyat istikrarının cari fazla verilmeden sağlanamayacağını belirtirken, tüketici enflasyonun ise Ekim'de yükseldiği %20'lerde aylarca kalması bekleniyor. Ekonomistler cari fazlaya odaklanmanın enflasyonu daha da yükselteceğinden endişeliler. Bugün akaryakıt ve gıdaya yapılan iki fiyat artışı daha enflasyonun yüksek seyrini koruyabileceğine ya da yukarı yönün korunabileceğine işaret etti.