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Giriş Tarihi: 18.11.2021 07:03 Son Güncelleme: 18.11.2021 07:04

Kasım ayı Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 18 Kasım Bugün TCMB Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Kasım ayı Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 18 Kasım Bugün TCMB Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası PPK toplantısı ile bugün Kasım ayı faiz kararını açıklayacak. Piyasaları yakından ilgilendiren karara geri sayım sürerken bilindiği üzere geçtiğimiz iki toplantıda da kurul politika faizini düşürmüştü. Öte yandan “18 Kasım bugün TCMB Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Yurt içi piyasaların bugünkü gündeminde bu konu yer alırken öte yandan beklenti anketlerinin sonucuna göre faizlerde yeniden düşüş kararı bekleniyor. Peki, Bugün TCMB Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, Kasım ayı faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte tüm detaylar...

Kasım ayı faiz kararı için gözler Merkez Bankası PPK toplantısına çevrildi. Yurt içi piyasalara yön verecek olan karar merakla bekleniyor. Bilndiği üzere geçtiğimiz iki ayda da kurul politika faizinde indirime gitmişti. Bu noktada "18 Kasım bugün TCMB Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. TCMB Para Politikası Kurulu, 18 Kasım bugün toplanacak ve aynı gün kararını açıklayacak. Peki, Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

EKİM AYIN FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

TCMB'den yapılan açıklamada; "Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir" denildi.

Merkez Bankası toplantısı ne zaman, PPK faiz kararı ne zaman açıklanır? Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı tahmini ne kadar olur?

Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19'da sabit tutuldu. Eylül ayında ise faizler yüzde 19'dan yüzde 18'e çekildi.

FAİZLER DÜŞECEK Mİ, ARTACAK MI?

Reuters anketine göre TCMB'nin politika faizini bu hafta 100 baz puan daha indirerek %15'e düşüreceği tahmin ediliyor. TCMB önceki iki ayda 300 baz puan faiz indirimi yapmıştı. TCMB fiyat istikrarının cari fazla verilmeden sağlanamayacağını belirtirken, tüketici enflasyonun ise Ekim'de yükseldiği %20'lerde aylarca kalması bekleniyor. Ekonomistler cari fazlaya odaklanmanın enflasyonu daha da yükselteceğinden endişeliler. Bugün akaryakıt ve gıdaya yapılan iki fiyat artışı daha enflasyonun yüksek seyrini koruyabileceğine ya da yukarı yönün korunabileceğine işaret etti.

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Kasım ayı Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 18 Kasım Bugün TCMB Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
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