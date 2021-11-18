Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Naim Süleymanoğlu, vefatının 4'üncü yılında kabri başında anıldı
Giriş Tarihi: 18.11.2021 17:43

Naim Süleymanoğlu, vefatının 4'üncü yılında kabri başında anıldı

DHA
Naim Süleymanoğlu, vefatının 4’üncü yılında kabri başında anıldı

Dünya ve Türk halter tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer alan olimpiyat, dünya ve avrupa şampiyonu Naim Süleymanoğlu, vefatının 4’üncü yılında kabri başında anıldı.

Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan törene, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve eski milli halterci Halil Mutlu ile sevenleri katıldı. Okunan Kuran-ı Kerim'in ardından İstiklal Marşı ile devam eden törende Naim Süleymanoğlu için sevgi dolu mesajlar paylaşıldı.

Dünya ve olimpiyat şampiyonu halterci Halil Mutlu, Naim Süleymanoğlu'nun anma töreninde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Uzun yıllar beraber Türk sporuna hizmet ettik. Bizler için büyük bir kayıptı. Her geçen gün daha çok eksikliğini hissedip daha çok arıyoruz. Mekanı cennet olsun. İnşallah yattığı yerde huzurludur. Özlüyoruz, her zaman da özleyeceğiz. Biz sağken de kıymetini biliyorduk. Bizim için idoldü, iyi bir ağabeydi, iyi bir arkadaştı. Keşke bu şekilde aramızdan ayrılmasaydı" ifadelerine yer verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Vitor Pereira'nın prensinin bileti kesildi! Fenerbahçe'de 5 aylık macera sona erecek...
Son Dakika: Lütfü Türkkan dolandırdı Meral Akşener sümenaltı etti
SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını duyurdu: Faiz kararı sonrası dikkat çeken mesajlar!
Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Piyasalar o saate kilitlendi
SON DAKİKA | Başak Cengiz cinayetinde korkunç rapor! Vahşetin boyutu otopside ortaya çıktı!
Koronavirüs pozitif vakalarda yüz yüze eğitim devam eder mi? Sağlık Bakanlığı açıkladı!
SON DAKİKA: Türkiye, az daha Louis van Gaal'i emekli edecekti! Maç sonrası çarpıcı itiraf...
SON DAKİKA | Döviz alım-satımı ile ilgili yeni karar geldi! Resmi Gazete'de yayımlandı
SON DAKİKA: Play-off sonrası dikkat çeken Şenol Güneş sözleri! "Fatih Terim derbiyi kaybederse..."
A Milli Takım’ın Dünya Kupası umutları devam ediyor! Milliler, play-off biletini kaptı! İşte muhtemel rakipler
ARKADAŞINA GÖNDER
Naim Süleymanoğlu, vefatının 4'üncü yılında kabri başında anıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA