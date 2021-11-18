Solbakken’e davet

DEVRE arasında hücum hattına takviye yapmaya karar veren Galatasaray'da listenin ilk sırasına Ola Solbakken yazıldı. Bodo-Glimt forması giyen 23 yaşındaki Norveçliyıldız adayı, bu sezon 11 gol, 7 asiste imzasınıkoydu ve Avrupa Konferans Ligi'ndeRoma'ya attığı gollerle adından söz ettirdi. Sağ kanat ve forvet olarak görev yapan Ola Solbakken'i uzun süredir takip eden Galatasaray'ın scoutları, teknik heyete olumlu rapor verdi. Fatih Terim'in de onayını alan yönetim, Solbakken'in menajerlerini İstanbul'a davet etti. Yapılacak görüşmenin ardındanNorveçli oyuncunun 1 yıl sözleşmesinin kaldığıkulübü Bodo-Glimt ile pazarlıklar başlayacak.