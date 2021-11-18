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Giriş Tarihi: 18.11.2021

Solbakken’e davet

Solbakken’e davet
DEVRE arasında hücum hattına takviye yapmaya karar veren Galatasaray'da listenin ilk sırasına Ola Solbakken yazıldı. Bodo- Glimt forması giyen 23 yaşındaki Norveçli yıldız adayı, bu sezon 11 gol, 7 asiste imzasını koydu ve Avrupa Konferans Ligi'nde Roma'ya attığı gollerle adından söz ettirdi. Sağ kanat ve forvet olarak görev yapan Ola Solbakken'i uzun süredir takip eden Galatasaray'ın scoutları, teknik heyete olumlu rapor verdi. Fatih Terim'in de onayını alan yönetim, Solbakken'in menajerlerini İstanbul'a davet etti. Yapılacak görüşmenin ardından Norveçli oyuncunun 1 yıl sözleşmesinin kaldığı kulübü Bodo-Glimt ile pazarlıklar başlayacak.

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Solbakken’e davet
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