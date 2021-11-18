Son dakika haberleri... Süper Lig'de dev derbiye günler kala heyecan artıyor. Fenerbahçe maçının biletleri tamamen tükendi ve Galatasaray camiası derbinin havasına girdi. Milli takımlara gönderdiği oyuncuları dönmeye başlayan sarı-kırmızılılarda sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Morutan, dünkü antrenmanın tamamında takımla çalışması teknik heyeti sevindirdi. Derbi öncesi iki teknik direktör de akıl oyunları için çalışmalarını devam ettiriyor. Kim hangi kadroyla ve nasıl bir taktikle çıkacak?
TERİM'DEN MİLLİ TAKIM FORMÜLÜ
Teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de tercih etmek zorunda olduğu 3 yerli ismi belirledi: Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu. Derbide Hücum futbolu oynayacak Galatasaray'da tek ön libero Berkan kullanılacak.
HALİL DERVİŞOĞLU'NA MİLLİ TAKIM ROLÜ!
Milli Takım'da hücum hattında Burak Yılmaz'ı tamamlayan Halil'e derbide aynı rolün verilmesi bekleniyor. A planı olarak ileri uçta Mostafa Mohamed ve forvet arkası pozisyonda Halil düşünülüyor.
MORUTAN VEYA FEGHOULİ YEDEK SOYUNABİLİR
Fatih Terim, iyileşse de Morutan ile Feghouli ile ilgili kararını henüz vermedi. İki oyuncudan biri hem yerli kuralı hem de taktik gereği yedek soyunabilir.
MOSTAFA MOHAMED PERFORMANSIYLA BİR ADIM ÖNDE
Feghouli ve Morutan birlikte oynarsa Mohamed'e kulübe yolu gözükecek. Ancak bu kez de orta sahanın direnci azalmış olacak. Fizik gücü ve rakibe yapacağı presle Mısırlı yıldız forvette favori olarak görünüyor.
FENERBAHÇE'DE 4'LÜ SAVUNMA ÖN PLANA ÇIKABİLİR
F.Bahçe Teknik Direktörü Pereira, alınan kötü sonuçlar sonrasında dizilişi değiştirme konusunda esneklik göstermiş ve son Kayseri maçının 45 dakikasını dörtlü savunma ile tamamlamıştı. Pereira'nın, G.Saray derbisine de dörtlü ile başlama ihtimali yüksek. Ancak diziliş ne olursa olsun takımda 10 futbolcunun yeri garanti.
F.BAHÇE'DE İLK 11 NETLEŞMEYE BAŞLADI
Kalede Berke, savunmada Kim, Szalai, Novak; orta alanda Mert Hakan, Sosa, İrfan; kanatlarda Ferdi ve Osayi; ileride ise Berisha görev yapacak. Kalan 1 forma için de dizilişe göre birçok aday var. Dörtlü başlarsa Nazım ve Tisserand sağ bekin en güçlü adayları... Üçlü olursa ileri ucun kanatlarında Mesut, Pelkas, Rossi gibi isimler forma giyebilir…
ÜÇLÜ BAŞLARSA
Berke
Kim
Szalai
Novak
Osayi
Mert
Sosa
Ferdi
İrfan
Berisha
Mesut
DÖRTLÜ BAŞLARSA
Berke
Nazım
Kim
Szalai
Novak
Mert
Sosa
İrfan
Osayi
Berisha
Ferdi
LUİZ GUSTAVO DERBİDE YOK
Fenerbahçe'nin orta sahadaki önemli ismi Gustavo, bireysel çalışmalara başlamış olsa da son yapılan kontrollerde hayli eksiğinin bulunduğu tespit edildi. Brezilyalı yıldız en iyi ihtimalle kulübede olacak ancak sakatlığının tekrarlama riski taşıması nedeniyle oynamayacak. Teknik heyetin hedefi Gustavo'yu Olympiakos maçında sahaya sürmek.