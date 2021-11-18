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Giriş Tarihi: 18.11.2021 09:27 Son Güncelleme: 18.11.2021 09:29

SON DAKİKA! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi akıl oyunları! Terim'den sürpriz karar...

SON DAKİKA! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi akıl oyunları! Terim’den sürpriz karar...

Son dakika haberleri... Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisine günler kala heyecan artıyor. İki takımın hangi kadrolarla ve nasıl bir taktik anlayışıyla çıkacağı merak ediliyor. Fatih Terim, sahasında oynanacak kritik derbi için hücum hattında Morutan, Feghouli, Mostafa ve Halil’in olduğu farklı kadro alternatifleri üzerinde çalışıyor. Diğer yandan Fenerbahçe'de ilk 11'in nasıl olacağı merak ediliyor. Altay Bayındır'ın olmadığı ve Gustavo'nun da kulübede olacağı F.Bahçe'de öne çıkan isimler kimler olacak? İşte derbi öncesi kadrodaki son dakika gelişmeleri...

Son dakika haberleri... Süper Lig'de dev derbiye günler kala heyecan artıyor. Fenerbahçe maçının biletleri tamamen tükendi ve Galatasaray camiası derbinin havasına girdi. Milli takımlara gönderdiği oyuncuları dönmeye başlayan sarı-kırmızılılarda sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Morutan, dünkü antrenmanın tamamında takımla çalışması teknik heyeti sevindirdi. Derbi öncesi iki teknik direktör de akıl oyunları için çalışmalarını devam ettiriyor. Kim hangi kadroyla ve nasıl bir taktikle çıkacak?

TERİM'DEN MİLLİ TAKIM FORMÜLÜ

Teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de tercih etmek zorunda olduğu 3 yerli ismi belirledi: Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu. Derbide Hücum futbolu oynayacak Galatasaray'da tek ön libero Berkan kullanılacak.



HALİL DERVİŞOĞLU'NA MİLLİ TAKIM ROLÜ!

Milli Takım'da hücum hattında Burak Yılmaz'ı tamamlayan Halil'e derbide aynı rolün verilmesi bekleniyor. A planı olarak ileri uçta Mostafa Mohamed ve forvet arkası pozisyonda Halil düşünülüyor.

MORUTAN VEYA FEGHOULİ YEDEK SOYUNABİLİR

Fatih Terim, iyileşse de Morutan ile Feghouli ile ilgili kararını henüz vermedi. İki oyuncudan biri hem yerli kuralı hem de taktik gereği yedek soyunabilir.

MOSTAFA MOHAMED PERFORMANSIYLA BİR ADIM ÖNDE

Feghouli ve Morutan birlikte oynarsa Mohamed'e kulübe yolu gözükecek. Ancak bu kez de orta sahanın direnci azalmış olacak. Fizik gücü ve rakibe yapacağı presle Mısırlı yıldız forvette favori olarak görünüyor.

FENERBAHÇE'DE 4'LÜ SAVUNMA ÖN PLANA ÇIKABİLİR

F.Bahçe Teknik Direktörü Pereira, alınan kötü sonuçlar sonrasında dizilişi değiştirme konusunda esneklik göstermiş ve son Kayseri maçının 45 dakikasını dörtlü savunma ile tamamlamıştı. Pereira'nın, G.Saray derbisine de dörtlü ile başlama ihtimali yüksek. Ancak diziliş ne olursa olsun takımda 10 futbolcunun yeri garanti.

F.BAHÇE'DE İLK 11 NETLEŞMEYE BAŞLADI

Kalede Berke, savunmada Kim, Szalai, Novak; orta alanda Mert Hakan, Sosa, İrfan; kanatlarda Ferdi ve Osayi; ileride ise Berisha görev yapacak. Kalan 1 forma için de dizilişe göre birçok aday var. Dörtlü başlarsa Nazım ve Tisserand sağ bekin en güçlü adayları... Üçlü olursa ileri ucun kanatlarında Mesut, Pelkas, Rossi gibi isimler forma giyebilir…



ÜÇLÜ BAŞLARSA

Berke
Kim
Szalai
Novak
Osayi
Mert
Sosa
Ferdi
İrfan
Berisha
Mesut



DÖRTLÜ BAŞLARSA

Berke
Nazım
Kim
Szalai
Novak
Mert
Sosa
İrfan
Osayi
Berisha
Ferdi

LUİZ GUSTAVO DERBİDE YOK

Fenerbahçe'nin orta sahadaki önemli ismi Gustavo, bireysel çalışmalara başlamış olsa da son yapılan kontrollerde hayli eksiğinin bulunduğu tespit edildi. Brezilyalı yıldız en iyi ihtimalle kulübede olacak ancak sakatlığının tekrarlama riski taşıması nedeniyle oynamayacak. Teknik heyetin hedefi Gustavo'yu Olympiakos maçında sahaya sürmek.

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SON DAKİKA! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi akıl oyunları! Terim'den sürpriz karar...
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