Zeki Çelik Lille’den ayrılıyor iddiası! Transfer teklifleri takımı karıştırdı...

Geçen sezon Lille şampiyonluğundaki kadronun vazgeçilmez ismi olan Milli futbolcu Zeki Çelik'in kulübü Lille'den ayrılacağı iddia edildi. Zeki Çelik'i satmayı düşünen Lille, gelen transfer tekliflerini değerlendirecek. Lille ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zeki Çelik, geçtiğimiz yaz Lille'den ayrılmaya yakındı.
"İTALYA'DAN DAHİL OLMAK ÜZERE BİRKAÇ KULÜPTEN TEKLİF VAR"
Birkaç kulüp, Zeki Çelik'i kadrosuna katmak için Lille'in kapısını çaldı. Geçtiğimiz günlerde konuşan menajer George Gardi, "İkisi İtalya'dan olmak olmak üzere birkaç kulüpten teklifler geldi" açıklamasını yaptı. Geçen yaz transfer döneminde birkaç oyuncusunu kaybeden Lille'in daha fazla zayıflamak istememesi sonrası Zeki'yi de elinde tutmak istedi.
LİLLE YÖNETİCİLERİ GELEN TEKLİFLERİ BEĞENMEDİ
Lille yöneticileri gelen teklifleri olumlu bulmadı ve Zeki Çelik'i satmadı. Bu strateji işe yaradı çünkü Lille, sonunda Zeki Çelik'i elinde tuttu. Zeki Çelik, Lille kulübü ile sözleşmesini tamamlayıp tamamlamadığından emin değil.
LİLLE, ZEKİ SONRASI O BÖLGE İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Lille tarafı "Talipler tekliflerini yenilerse" düşüncesiyle bir sonraki kış transfer döneminde bile transferin yapılmasına sıcak bakabilir. Lille'in mali durumu göz önüne alındığında, Zeki Çelik'in sözleşmesinin bitiminden bir buçuk yıl sonra ayrılacağı göz ardı edilemez. Lille, Zeki sonrası o bölgeye transfer için şimdiden çalışıyor.
Zeki Çelik'in bu kış yeniden transfer gündemine geleceğinin farkında olan Lille yöneticileri, o bölgeye yeni bir oyunuc bulmak için Ligue 1'de oynayanlarla temas kuracak.
ZEKİ YERİNE FRANSA'DAN OYUNCU BAKILIYOR
Foot Mercato, "Lille, Zeki Çelik'in yerine alınacak oyuncu için çalışmaya başladı ve gözünü esas olarak Ligue 1'de oynayanlara dikmiş durumda" dedi. Bir sonraki LOSC savunucusu bu nedenle Fransa'nın şampiyon takımından gelmeli. Kimliğinin ne olacağı henüz belli değil. Yerel basına henüz bir isim sızdırılmadı.
Bir sonraki transfer döneminde yola çıkacak tek LOSC oyuncusunun Zeki Çelik olmayacağını biliyor. Orta saha oyuncusu Renato Sanches ve defans oyuncusu Sven Botman da potansiyel olarak transfer listesinde olan isimler. Renato Sanches için de Arsenal'in devreye gireceği ifade ediliyor.