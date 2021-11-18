Zeki Çelik Lille’den ayrılıyor iddiası! Transfer teklifleri takımı karıştırdı...

"İTALYA'DAN DAHİL OLMAK ÜZERE BİRKAÇ KULÜPTEN TEKLİF VAR"

Birkaç kulüp, Zeki Çelik'i kadrosuna katmak için Lille'in kapısını çaldı. Geçtiğimiz günlerde konuşan menajer George Gardi, "İkisi İtalya'dan olmak olmak üzere birkaç kulüpten teklifler geldi" açıklamasını yaptı. Geçen yaz transfer döneminde birkaç oyuncusunu kaybeden Lille'in daha fazla zayıflamak istememesi sonrası Zeki'yi de elinde tutmak istedi.