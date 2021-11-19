Uzman Astrolog Zeynep Turan günlük burç yorumları ile beraber bugünkü ay tutulmasının burçlara etkilerini paylaştı. Bugün saat 11.57'de Boğa Burcunda 27 Derecede Parçalı Ay Tutulması tüm dünyada merakla beklenirken bu tutulma yalnızca gökyüzünde görsel bir şölene neden olmayacak. Bazı burçların bu doğa olayından etkilenmesi de söz konusu. Hal böyleyken "Ay tutulmasının burçlara etkileri nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 19 Kasım 2021 günlük burç yorumları ve ay tutulmasının burçlara etkisi gibi merak edilen tüm detaylar…
TUTULMA BEKLENTİLERE PANSUMAN YAPACAK
Bugün saat 11.57'de Boğa Burcunda 27 Derecede Parçalı Ay Tutulması gerçekleşecek. Tutulma ile anlatacaklarımızın, içimizde sakladıklarımızın biriktiğini hissedeceğiz. Tutulma; hayattan beklentilerimizi gündemimize getirirken ''Ne istiyorum?" sorusunun cevabını alabileceğiz. İçinde bulunduğumuz yaşam şartlarını değiştirmeye olan hevesimiz artacak. Bugüne kadar yaşadıklarımıza farklı bir gözle bakabilecek ve kendi farkındalığımızı gerçekleştirebileceğiz.
Doğru Yanlış Birbirinden Ayrılıyor
Yaşanacak olan Parçalı Ay Tutulması, Ülkemizin burcunu da yakından ilgilendiriyor. 27 derecede gerçekleşecek Tutulma, insan hakları kavramına tüm Dünya'da anlam aratırken, insanlık mülteciler üzerinden yaşanan hadiseleri daha fazla konuşacak. Dolayısıyla da araştırmacı yönümüz bir hayli ivme kazanacak. Ülkemizin burcu olan Akrep burcunun karşısında gerçekleşecek tutulma; dünyanın birçok dijital platformlarında gösterime girmiş film ve dizilerin tartışmaya açılacağının altını çiziyor. 2021 yılı sonlanırken tam bir "final tutulması" yaşayacağız.
İhtiyaçlara Göre Değişim Kendini Gösterecek
Ay tutulurken Venüs- Uranüs 45'liği de yaşanacak. Bu da konfor, rahatlık, para gibi konuların sık sık konuşulacağını işaret ediyor. Ne kadar kazanıp ne kadar kaybettiğimize odaklanacağız. Yeni yatırım alanlarına odaklananlar değişen döviz piyasalarıyla adımlarını daha yavaş atabilir diyor gökyüzü.
Konuştuklarımız Geleceği İnşa Ediyor
27 derecede gerçekleşecek Boğa-Akrep aksındaki tutulma, kamusal alanları yakından da ilgilendiriyor. Ülkemizdeki devlet kapılarının yapacağı alımlar, herkesin ana konusu olurken iş hayatı konusunda hareketli dönemler yaşayabiliriz. En önemlisi de işini teknolojik altyapılar sayesinde büyüten şirketler kendi içlerinde "daha ne kadar gelişebiliriz?" sorusunu sorabilirler. Boğa burcundaki tutulma, bu hedef doğrultusunda sanal yatırımlarını çoğaltan patronların artacağını işaret ediyor.
Hangi Konuları Konuşacağız?
• İstifalar, terfiler, transferler
• Şirket iflasları, el değişimleri ve konkordatolar
• Start-up projeler, girişimciler
• Teknoloji, bilişim, yazılım
• İHA'lar, SİHA'lar
Tutulma Yaşanırken Kişisel Önerim;
• Bireysel duyarınızı açık tutmanız,
• Doğru ve yanlış ayrımını iyi yapabilmek adına hızlı kararlardan kaçınmanız,
• İyiliklerinizi, fedakârlıklarını doğru yönetmeniz,
• Sabit fikrilerimizi sorgulamak gerekiyorsa tekrar gözden geçirmeliyiz.
• Ciddi yatırımlar ve büyük borçlar altına girmek tutulma sürecinde tehlikeli olabilir.
Her Şerde Bir Hayır Vardır
Kitlesel konularda çektiğimiz sıkıntıların sona yaklaştığını tutulmanın etkisini artırmasından anlayabiliriz. Unutmayın her tepe noktasının inişe geçtiği bir grafik çizgisi vardır. Şerlerden hayırlara doğru ilerleyeceğimiz sürecin ufukta belirdiğini anımsayabileceğiz. Ay, duyguları temsil eder. Parçalı tutulma tam tutulmaya nazaran daha minimal etkilidir. Fakat 6 ay öncesinden 6 ay sonrasına kadar olan süreci kapsar. 2022'nin başlangıç gündemini bu tutulma belirleyecek bilginize.
Koç: Maddi konular haftanın son mesai gününde gündeminde. Bugün toprak burcunda, Ay tutulması meydana gelecek. Duygusal konularda geçmişe nazaran daha cesur ve atak davranacaksın.
Boğa: Araştırmacı kimliğin dikkatleri üzerine çekiyor. Bugün burcunda Ay tutulması gerçekleşecek. Ara verdiğin hobilerinle tekrar ilgilenmeye başlayacaksın.
İkizler: Kararlarından emin olmasan da sezgilerine güvenerek hareket edeceksin. Bugün toprak burcunda, Ay tutulması meydana gelecek. Ay tutulması duygusal konuları gündemine getirecek.
Yengeç: Yeni projelere karşı istekli ve heveslisin, harekete geçmek için zaman kaybetmeyeceksin. Sabit burçta, Parçalı Ay tutulması meydana gelecek. Tutulmanın etkisiyle birlikte, kalabalık ortamlara katılmak isteyeceksin.
Aslan: Sabit burçta Dolunay meydana gelmesiyle, cesaret edemediğin konulara karşı ilgin artacak. Daha güçlü ve atak hareket ederken, net kararlar da alabilirsin. Bir şeyleri başarmak için denemen gerektiğini bugün daha iyi anlayacaksın.
Başak: Çevrendeki kişilerin özen göstermesini istediğin konular olabilir. Gökyüzünde Ay tutulması ile birlikte Dolunay meydana gelecek. Olaylara ve kişilere karşı tavırların değişebilirken, bakış açında perspektif kazanacak.
Terazi: Gözlerin sende olması, iş yaşantında da motivasyonunu artıracak. Sabit burçta Ay tutulması gerçekleşecek. Çevrendeki kişilerin dağınıklığı seni rahatsız edebilir.
Akrep: İkili ilişkiler gündemini oldukça meşgul ediyor. Bugün toprak burcunda Dolunay meydana gelecek. Geçmiş konular bir anda karşına çıkması düşüncelerinin akışını değiştirebilir.
Yay: Günün erken saatlerinde kafanı karıştıran ve düşünmen gereken olaylarla karşılaşabilirsin. Bugün toprak burcunda Dolunay meydana gelecek. Uzun süredir sıkıntı çektiğin konularda, yüzünü güldürecek haberler alabilirsin.
Oğlak: Atacağın adımdan emin olmak istiyorsun, işi şansa bırakmak istemeyeceksin. Toprak burcunda Ay tutulması, gerçekleşecek. Evinle ilgili tadilat konuları gündemine gelebilir.
Kova: Başardıklarını görmek, seni daha çok motive ediyor. Bugün toprak burcunda Dolunay meydana gelecek. Ortaklı bir işte çalışıyorsan, ortağınla aranda iletişim problemleri yaşanabilir.
Balık: Bazı bitişler, yeni başlangıçları beraberinde getirebilir. Bugün toprak burcunda dolunay meydana gelecek. Küçük adımlar büyük dönüm noktalarına evrilebilir.