İhtiyaçlara Göre Değişim Kendini Gösterecek

Ay tutulurken Venüs- Uranüs 45'liği de yaşanacak. Bu da konfor, rahatlık, para gibi konuların sık sık konuşulacağını işaret ediyor. Ne kadar kazanıp ne kadar kaybettiğimize odaklanacağız. Yeni yatırım alanlarına odaklananlar değişen döviz piyasalarıyla adımlarını daha yavaş atabilir diyor gökyüzü.

Konuştuklarımız Geleceği İnşa Ediyor

27 derecede gerçekleşecek Boğa-Akrep aksındaki tutulma, kamusal alanları yakından da ilgilendiriyor. Ülkemizdeki devlet kapılarının yapacağı alımlar, herkesin ana konusu olurken iş hayatı konusunda hareketli dönemler yaşayabiliriz. En önemlisi de işini teknolojik altyapılar sayesinde büyüten şirketler kendi içlerinde "daha ne kadar gelişebiliriz?" sorusunu sorabilirler. Boğa burcundaki tutulma, bu hedef doğrultusunda sanal yatırımlarını çoğaltan patronların artacağını işaret ediyor.