Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kredi faiz oranları son durum: 19 Kasım 2021 Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank kredi faiz oranları listesi ve konut kredisi hesaplama ekranı
Giriş Tarihi: 19.11.2021 14:46

Kredi faiz oranları son durum: 19 Kasım 2021 Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank kredi faiz oranları listesi ve konut kredisi hesaplama ekranı

Kredi faiz oranları son durum: 19 Kasım 2021 Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank kredi faiz oranları listesi ve konut kredisi hesaplama ekranı

Geçtiğimiz gün Merkez Bankası’nın politika faizlerinde yaptığı 100 baz puanlık indirim sonrası Kamu bankalarından da kredi faiz indirimi açıklaması geldi. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank müşterileri bu noktada “Kredi faiz oranları düştü mü, ne oldu, son durum ne?” sorularına yanıt aramaya başladı. İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde faizlerin son durumu bu noktada merak ediliyor. Yapılan açıklamada kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yapıldığı bildirilirken öte yandan bugünden geçerli olmak üzere faizlerin 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye düşürüldüğü kaydedildi. İşte 19 Kasım 2021 Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank kredi faiz oranları listesi ve konut kredisi hesaplama ekranı…

Kredi faiz oranları indirim sonrası milyonların gündemine geldi. Kamu bankalarından gelen indirim açıklamasının ardından vatandaşlar Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank kredi faiz oranları listesi ve konut kredisi hesaplama ekranı ile araştırmalarını gerçekleştiriyor. 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredilerinde indirim kararı alan bankalarla ilgili olarak vatandaşlar "Kredi faiz oranları düştü mü, ne oldu, son durum ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank kredi faiz oranları listesi ve detaylar…

Kredi faiz oranları 2021 son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

SON DAKİKA HABERİ: KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz indirimi kararının ardından kamu bankaları da kredi faiz oranlarını düşürdü. Bugün itibarıyla kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı.

KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 1,20'YE GERİLEDİ

Kamu bankalarından konut kredisi faiz oranları için hamle geldi. Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.

25 EKİM'DE DE KURUMSAL VE KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞMÜŞTÜ

Kamu bankaları 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe'de Pereira'nın prensinin bileti kesildi! 5 aylık macera sona erecek...
SON DAKİKA: TOKİ'den 18 ilde ucuz konut hamlesi! İşte il il taksitli konut fiyatları
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de yıllardır beklenen golcü İtalya'dan geliyor! Devre arası bedavaya imza atabilir...
İşte küfürbaz Lütfü Türkkan'ın akılalmaz dolandırıcılığı: Ünlü işadamı SABAH'a konuştu
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 8 derece düşecek
SON DAKİKA: Kredi faiz oranları düştü! Kamu bankaları Merkez Bankası faiz kararı sonrası düğmeye bastı
Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! 2 kişi hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Yunan basını duyurdu Fenerbahçe devre arasında yılın takasını yapıyor! Pelkas’ın yerine…
SON DAKİKA | Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! Altın düşecek mi yükselecek mi? İşte altın için kritik teknik seviyeler
Yeni Anayasa ile seçim ve siyasi partiler çalışmasına hız verilecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Kredi faiz oranları son durum: 19 Kasım 2021 Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank kredi faiz oranları listesi ve konut kredisi hesaplama ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA