Kredi faiz oranları indirim sonrası milyonların gündemine geldi. Kamu bankalarından gelen indirim açıklamasının ardından vatandaşlar Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank kredi faiz oranları listesi ve konut kredisi hesaplama ekranı ile araştırmalarını gerçekleştiriyor. 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredilerinde indirim kararı alan bankalarla ilgili olarak vatandaşlar "Kredi faiz oranları düştü mü, ne oldu, son durum ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank kredi faiz oranları listesi ve detaylar…