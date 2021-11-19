Kredi faiz oranları indirim sonrası milyonların gündemine geldi. Kamu bankalarından gelen indirim açıklamasının ardından vatandaşlar Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank kredi faiz oranları listesi ve konut kredisi hesaplama ekranı ile araştırmalarını gerçekleştiriyor. 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredilerinde indirim kararı alan bankalarla ilgili olarak vatandaşlar "Kredi faiz oranları düştü mü, ne oldu, son durum ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank kredi faiz oranları listesi ve detaylar…
Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.
SON DAKİKA HABERİ: KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz indirimi kararının ardından kamu bankaları da kredi faiz oranlarını düşürdü. Bugün itibarıyla kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı.
KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 1,20'YE GERİLEDİ
Kamu bankalarından konut kredisi faiz oranları için hamle geldi. Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.
25 EKİM'DE DE KURUMSAL VE KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞMÜŞTÜ
Kamu bankaları 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti.