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Giriş Tarihi: 19.11.2021 07:00 Son Güncelleme: 19.11.2021 07:09

Son dakika: Dev derbi için geri sayım başladı! G.Saray ve F.Bahçe hangi yönleriyle öne çıkıyor? Terim ve Pereira...

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Dev derbi için geri sayım başladı! G.Saray ve F.Bahçe hangi yönleriyle öne çıkıyor? Terim ve Pereira...

Son dakika haberleri: Süper Lig’de gözler derbiye çevrildi. Pazar günkü kritik mücadele öncesi iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe farklı özellikleriyle ön plana çıkıyor. Derbi öncesi iki cephede de gelişmeler yaşanıyor. Derbiye özel öne çıkan çarpıcı istatistikler ve kadro tercihleriyle ilgili detaylar belli oldu. G.Saray'da golleri forvetler atarken, F.Bahçe'de ise orta saha oyuncuları bu alanda öne çıkıyor. İşte iki takımın da öne çıkan özellikleri...

Süper Lig'de Pazar günü oynanacak olan derbi öncesi iki cephede de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Fatih Terim'in kadro kararı netleşti. Morutan'ın sakatlığının geçmesi teknik heyeti sevindirdi. Terim'in ileri uçtaki silahları belli olurken forvet için sürpriz bir karar verdi. Kaybedenin zirve yarışında büyük yara alacağı Galatasaray-Fenerbahçe maçı için geri sayım sürüyor. Karşılaşma öncesi ezeli rakiplerin istatistikleri incelendiğinde iki takımın da farklı özellikleriyle öne çıkması dikkat çekiyor.

İLERİ UÇTA G.SARAY ORTA SAHADA F.BAHÇE BASKIN

1-Atılan gollerin mevki dağılımında Galatasaray'ın forvetlerinin önde olduğu görülüyor. Buna karşılık Fenerbahçe, orta alan oyuncularından aldığı katkı ile dikkat çekiyor.

Cimbom'un hücumcuları, 11 gol ve 5 asistlik performans sergilerken, Kanarya'da forvetler 13 gole etki edebildi. F.Bahçe'de ise orta sahada görev yapan isimler, 10 gol ve 5 asist üretti.

2- Bu sezon ligde yedi kez geriye düşen Cimbom, 3 kez sahadan boynu bükük ayrılırken, 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Fenerbahçe ise skor avantajını rakibine kaptırdığı 5 maçta hiç kazanamadı, sadece 1 beraberlik çıkarabildi.

TERİM VE PEREİRA KULÜBE HAMLELERİ İLE ÖNE ÇIKIYORLAR

3- Pazar günkü randevuda kulübe hamlelerinden en çok katkı alan teknik adamlar karşı karşıya gelecek.

PEREİRA BU ALANDA ZİRVEDE

F.Bahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira yaptığı oyuncu değişikliklerinden 4 gol ve 4 asist bularak bu alanda ligin zirvesinde yer aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2 gol ve 4 asistle 3. sırada bulunuyor.

G.SARAY LİGDE EVİNDE ZOR GOL YİYOR

4- Galatasaray evinde 5 maçta 4 galibiyet, tek yenilgiyle 12 puanı hanesine yazdırırken, ligin de en zor gol yiyen ikinci takımı (3) durumunda. Konuk takım F.Bahçe, 6 deplasmandan 3 galibiyet çıkarıp 9 puan aldı. Rakip ağları ise 7 kez havalandırdı.

5- Sarı-kırmızılılar, girdikleri 106 ikili mücadelenin 52'sini kazanmayı bildi ve %49 başarı oranı tutturdu. F.Bahçe bu değerde ligin en kötü ikinci ekibi durumunda. Kanarya, 107 mücadelenin 50'sini alarak yüzde 47.2'lik ortalama yakaladı. Kanarya sadece Göztepe'yi (45.4) geçebildi.

6- G.Saray, maç başı şut (14.7) değerinde ligde 3. olurken, 4.9 isabet tutturdu. F.Bahçe ise 13.3 şut değeriyle 10.'su sırada yer alırken, isabetli şutta 4.9 ile ezeli rakibinin değerini yakaladı.

7- Ceza sahası dışından Fenerbahçe, ligin en fazla gol atan takımı (6) olarak rakibinin bir hayli önünde yer alıyor. Galatasaray'da bu değer sadece 2...

8- Atakları sonuçlandırma konusunda Fenerbahçe, Galatasaray'a göre bir adım önde. 229 hücum girişimi yapan sarılacivertliler, bunların 17'sinde gol bulurken 7.4 başarı oranı yakaladı. Galatasaray, 252 atak girişiminde 18 gol atıp, 7.1 başarı değerinde kaldı.

9- Kanarya, üçüncü bölgede yüzde 49.4 topu kontrol etme oranı ile oynadı. Cimbom'da bu oran %53.7 olarak gerçekleşti.

10- Maç başı 10.7 top kaybı yapan Galatasaray 4 kez kalesinde gole neden olan hatada bulundu. Sarıkırmızılılar bu değerde ligin en kötüsü durumunda. Bu istatistikte rakibinden daha iyi durumda olan Fenerbahçe ise 10 kayıp gerçekleştirdi ve 1 topu ağlarında gördü.

Derbi öncesi Galatasaray'ın 21 puanı bulunurken Fenerbahçe'nin ise 20 puanı bulunuyor. İki takım arasında son oynanan maçı Galatasaray, Kadıköy'de Mostafa Mohamed'in golüyle sahada 1-0 galip ayrılmıştı.

TERİM EN ÇOK F.BAHÇE'YE KARŞI OYNADI

Fatih Terim'in teknik direktörlük kariyerinde en çok karşılaştığı takım F.Bahçe. Deneyimli hoca, G.Saray'ın başında sarı-lacivertlilere karşı 33 lig maçında 12 galibiyet elde etti. 12 kez berabere kalırken 9 kez yenildi.

PEREİRA'NIN KARİYERİNDE G.SARAY'A KARŞI GALİBİYETİ YOK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, takımının Galatasaray ile oynadığı maçlarda hiç galibiyet alamadı. Portekizli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerin başında sarı-kırmızılılara karşı 3 maça çıkarken 1 beraberlik ve 2 yenilgi gördü.

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Son dakika: Dev derbi için geri sayım başladı! G.Saray ve F.Bahçe hangi yönleriyle öne çıkıyor? Terim ve Pereira...
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