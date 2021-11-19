Son dakika: Dev derbi için geri sayım başladı! G.Saray ve F.Bahçe hangi yönleriyle öne çıkıyor? Terim ve Pereira...

10- Maç başı 10.7 top kaybı yapan Galatasaray 4 kez kalesinde gole neden olan hatada bulundu. Sarıkırmızılılar bu değerde ligin en kötüsü durumunda. Bu istatistikte rakibinden daha iyi durumda olan Fenerbahçe ise 10 kayıp gerçekleştirdi ve 1 topu ağlarında gördü.