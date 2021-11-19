Son dakika: Lazio’dan Vedat Muriqi kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray devrede...

Son dakika haberi... Devre arası transfer dönemine kısa bir süre kala Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, takımdan ayrılacak oyuncular için karar vermeye başladı. İtalyan teknik adam istenilen performansı veremeyen oyuncuların kiralık ya da bonservisle gönderilmesi için talimat verdi.