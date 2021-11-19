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Giriş Tarihi: 19.11.2021 21:56 Son Güncelleme: 19.11.2021 22:05

Son dakika: Lazio'dan Vedat Muriqi kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray devrede...

Son dakika: Lazio’dan Vedat Muriqi kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray devrede...

Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray transfer haberleri... İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, geçen sezonun başında Fenerbahçe'den 20 milyon euroya transfer ettiği Vedat Muriqi ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 27 yaşındaki Kosovalı golcünün adı devre arası transfer dönemi için Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyor...

Son dakika haberi... Devre arası transfer dönemine kısa bir süre kala Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, takımdan ayrılacak oyuncular için karar vermeye başladı. İtalyan teknik adam istenilen performansı veremeyen oyuncuların kiralık ya da bonservisle gönderilmesi için talimat verdi.

Lazio'dan ayrılması gündemde olan isimlerden bir tanesi ise geçen sezon Fenerbahçe'den 20 milyon Euro karşılığında takıma katılan Vedat Muriqi.

Corriere Dello Sport'un haberine göre Sarri, aralarında Vedat Muriqi'nin de olduğu 6 futbolcunun gönderilmesini istedi. İtalyan teknik adam ayrıca kanat ve bek transferi yapılmasını istedi.

Vedat Muriqi, bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 9 maçta sadece 1 asist yapabildi. Kosovalı golcü toplamda ise İtalyan ekibiyle çıktığı 43 maçta 2 gol ve 2 asist kaydetti.

Kariyerinin en kötü istatistiğini yakalayan Muriqi, en son 31 Ocak'ta gol attı ve en az gol attığı dönemi yaşadı.

Öte yandan İtalyan medyasına göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devre arasında Muriqi transfer etmek için girişimlere başlayacağı ifade edildi.

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Son dakika: Lazio'dan Vedat Muriqi kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray devrede...
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