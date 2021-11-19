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Giriş Tarihi: 19.11.2021 18:12

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 19 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 19 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı

Güncel su kesintileri İSKİ tarafından gün içinde yenilenen liste aracılığıyla duyuruluyor. İSKİ arıza ve kesinti sorgulama ekranı ile arıza ve bakım amaçlı su kesintilerinin saatleri yayınlanıyor. İSKİ'nin son dakika duyurusu olarak paylaştığı 19 Kasım su kesintisi yaşanacak yerler ve ilçeler listesi haberimizde yer alıyor. İşte "sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı ve güncel kesintiler.

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş, suların ne zaman geleceğini öğrenmek için İSKİ tarafından güncel olarak paylaşılan su kesintileri listesini araştırıyor. İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı aracılığıyla kesinti yaşanacak yerleri öğrenenler, kesintinin ne zaman son bulacağını da tespit ediyor. Sular ne zaman gelecek sorusuyla araştırılan kesintiler, son dakika olarak İSKİ arıza ve kesinti sorgulama ekranı aracılığıyla duyuruluyor. İşte 19 Kasım İstanbul su kesintisi yaşanacak yerler ve ilçeler listesi!

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.11.2021 11:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Tevfikbey Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.11.2021 16:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Fikirtepe Mah,Merdivenköy Mah,Dumlupınar Mah,Eğitim Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.11.2021 17:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2021 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.11.2021 16:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 19 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı
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