Sular ne zaman gelecek? İSKİ 19 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş, suların ne zaman geleceğini öğrenmek için İSKİ tarafından güncel olarak paylaşılan su kesintileri listesini araştırıyor. İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı aracılığıyla kesinti yaşanacak yerleri öğrenenler, kesintinin ne zaman son bulacağını da tespit ediyor. Sular ne zaman gelecek sorusuyla araştırılan kesintiler, son dakika olarak İSKİ arıza ve kesinti sorgulama ekranı aracılığıyla duyuruluyor. İşte 19 Kasım İstanbul su kesintisi yaşanacak yerler ve ilçeler listesi!

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Yeni Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.11.2021 11:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Tevfikbey Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.11.2021 16:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Fikirtepe Mah,Merdivenköy Mah,Dumlupınar Mah,Eğitim Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.11.2021 17:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2021 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.