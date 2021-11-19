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Giriş Tarihi: 19.11.2021 22:40 Son Güncelleme: 19.11.2021 23:07

UEFA'dan Antoine Griezmann'ın iki maçlık cezasına indirim!

AA
UEFA’dan Antoine Griezmann’ın iki maçlık cezasına indirim!

UEFA, İspanya ekibi Atletico Madrid'in Fransız futbolcusu Antoine Griezmann'a verilen iki maçlık cezayı bire düşürdü. Bu kararın ardından cezasını Liverpool ile oynanan 4. hafta maçında çeken Griezmann, 24 Kasım'daki Milan karşılaşmasında görev yapabilecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 19 Ekim'de İngiltere temsilcisi Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta karşılaşmasında direkt kırmızı kart gören Griezmann'ın aldığı ceza, Atletico Madrid Kulübünün itirazı sonucu iki maçtan bire indirildi.

Bu kararın ardından cezasını Liverpool ile oynanan 4. hafta maçında çeken Griezmann, 24 Kasım'daki Milan karşılaşmasında görev yapabilecek. Liverpool'un 3-2 kazandığı mücadelede takımının gollerini kaydeden Griezmann, Roberto Firmino'ya yaptığı sert hareket sonrası 52. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

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UEFA'dan Antoine Griezmann'ın iki maçlık cezasına indirim!
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