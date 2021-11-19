Zidane için flaş transfer iddiası! Ronaldo derken Messi...

SABAH SPOR DIŞ HABER! Beklentilerin altında kalan Avrupa'nın dev kulüpleri değişime hazırlanıyor. Bu devlerin başında Manchester United gelirken, PSG'nin de teknik adam değişikliğine gideceği iddia ediliyor. Dünya futbolunun önde gelen yıldızlarını kadrosuna katmasına rağmen bir türlü istenen başarıların gelmemesi Fransız cephesinde sabırları taşırdı. İspanyol basını ise bomba bir habere imza attı. İşte detaylar...