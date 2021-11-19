Zidane için flaş transfer iddiası! Ronaldo derken Messi...

SABAH SPOR DIŞ HABER! Beklentilerin altında kalan Avrupa'nın dev kulüpleri değişime hazırlanıyor. Bu devlerin başında Manchester United gelirken, PSG'nin de teknik adam değişikliğine gideceği iddia ediliyor. Dünya futbolunun önde gelen yıldızlarını kadrosuna katmasına rağmen bir türlü istenen başarıların gelmemesi Fransız cephesinde sabırları taşırdı. İspanyol basını ise bomba bir habere imza attı. İşte detaylar...
Real Madrid ile 3 kez üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Zidane, adını altın harflerle futbol tarihine yazdırdı.
Ancak daha sonra yaşanan başarısız dönemin ardından Fransız hoca ile yollar ayrıldı. Deneyimli hoca, Madrid ekibinden ayrıldıktan sonra dinlenme kararı aldı ve o günden bu yana sahalara dönmedi.
RONALDO DEĞİL MESSİ! ZİDANE'IN YENİ ADRESİ PSG OLABİLİR
Son dönemde ise Manchester United'ın Solskjaer'i gönderip Zidane'la anlaşacağı ve Ronaldo-Zidane ikilisinin yeniden buluşacağı gündeme geliyor.
İspanyol basınından Mundo Deportivo ise bambaşka bir haberi ortaya attı. Fransız teknik adam, Fransız ekibinin başına geçecek.
Sezon başında; Messi, Donnarruma, Ramos, Hakimi, Wijnaldum gibi süper yıldızlarla kadrosunu güçlendiren PSG'nin hem ligde hem de Devler Ligi'nde fırtına gibi esmesi bekleniyo
Fransız ekibi, oyun olarak taraftarlarını memnun etmiyor ve deneyimli teknik adam Pochettino ile ayrılık kapıda.
İspanyol basını, PSG'nin Zidane'ı Pochettino yerine düşündüğünü iddia etti. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Fransız kulübü, Zidane ile bu başarıya ulaşacaklarına inanıyor.
Bu transfer gerçekleşirse, Zidane Ronaldo yerine Messi'nin yeni hocası olacak.