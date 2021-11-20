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Giriş Tarihi: 20.11.2021 15:31

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Zor dönemi geride bırakacağız

DHA
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Zor dönemi geride bırakacağız

Spor Toto Süper Lig'de evinde Adana Demirspor'u konuk edecek Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, "Yaşanılan sakatlıklardan dolayı zor bir dönemdi bizim adımıza. Uzun süredir sol kanadımız yoktu. Ama bütün bunlara rağmen bu takım her şeyini ortaya koyacaktır. Görev alan tüm oyuncularımız, aramızda olmayan arkadaşlarının eksikliğini hissettirmeyecektir" dedi.

Takımın taraftarlarla bütünleyeceğini belirten deneyimli çalıştırıcı. "Bu takımın taraftarı ile bütünleştiği an düşündüğü her şeyi gerçekleştireceğine inanıyorum. Pazar günü oynayacağımız Adana Demirspor karşılaşmasında ve önümüzdeki haftalarda bunu yaşayıp yaşatacağız. Zorluklar aşılmak içindir, biz de yaşıyoruz ama aşacağız. Taraftarımız rahat olsun. Sakatlıkları sona eren arkadaşlarımızın aramıza dönmesine çok az bir süre kaldı. Muhtemelen Galatasaray maçında tam kadro olacağız. Sadece Eric Björkander talihsiz bir sakatlık yaşadı. Oyuncumuzun alt adalesinde bir yırtık söz konusu. Eric'in tedavisine başlandı. Fakat uzun bir süre aramızda olamayacak. Ancak söylediğim gibi tüm oyuncularım görev aldığında mücadele için hazır durumda. Milli aranın ardından yarın oynayacağımız Adana Demirspor karşılaşmasında her zaman olduğu gibi takımımız ve taraftarlarımızın bütünleşmesini göreceğimize olan inancım tamdır" yorumunu yaptı.


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Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Zor dönemi geride bırakacağız
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