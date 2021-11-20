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Giriş Tarihi: 20.11.2021 07:46 Son Güncelleme: 20.11.2021 07:47

Show TV’de Aziz son bölüm tamamı full izle! Aziz 3.bölüm izle (19 Kasım 2021)

Show TV’de Aziz son bölüm tamamı full izle! Aziz 3.bölüm izle 19 Kasım 2021

Show TV ekranlarında canlı yayınlanan Aziz 3.bölüm izleyiciyle buluştu. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Damla Sönmez’in rol aldığı dizide bu hafta Aziz’in adaletsiz düzeni değiştirmek adına babasının atölyesini yeniden açmaya karar vermesi, şehirde büyük yankı uyandırır. Hatta şehrin de ötesinde, başkentte. İşte Aziz son bölüm izle ekranı ve Show TV ile Aziz 3.son bölüm tam kesintisiz izle linki

Aziz son bölüm izle ekranı ile gündeme geliyor. Dün akşam ekrana gelen son bölümde Fransızların atölyeyi açmak için Aziz'den istedikleri para ise beklenmedik bir yaraya çare olmak zorunda kalır Kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Show TV Aziz son bölüm izle ekranı haberimizde yer alıyor. İşte Aziz 3. bölüm izle ekranı

AZİZ 3. SON BÖLÜM HEMEN İZLE

Aziz 3. son bölüm tek parça izle seçeneği erişime açıldı. Aşağıdaki bağlantıyı tarayıcınıza yapıştırarak Show TV dizisinin son bölümünü izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/aziz-sezon-1-bolum-3-izle/100594

AZİZ'İN 3. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Aziz'in adaletsiz düzeni değiştirmek adına babasının atölyesini yeniden açmaya karar vermesi, şehirde büyük yankı uyandırır. Hatta şehrin de ötesinde, başkentte…

Fransızların atölyeyi açmak için Aziz'den istedikleri para ise beklenmedik bir yaraya çare olmak zorunda kalır. Aziz atölyesini açamamakla karşı karşıyadır. Peki Aziz yüklü miktardaki parayı bulabilecek mi? Tüm engellere rağmen Aziz, ona inananlarla yürüyebilecek midir?

Dilruba ve Aziz arasındaki yaşananları gören Maksude Payidarların evinde büyük bir krize neden olur. Sıtkı tarafından kaçırılan Efnan ise zorla evlendirilmek üzeredir. Aziz'in Efnan'ı kurtarmak için ödemeyi göze aldığı bedel ise bu sefer ağır olacaktır…

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Show TV’de Aziz son bölüm tamamı full izle! Aziz 3.bölüm izle (19 Kasım 2021)
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