Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte? EGM ile bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

EGM tarafından alımı yapılan Çarşı ve Mahalle Bekçileri yeni dönem alımları ile ilgili detaylar öğrenilmek istenerek "bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte?" şeklindeki sorularla araştırılmaya devam ediliyor.
BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
Bekçi alımı başvurularına ilişkin tüm detaylar şöyle;
Bekçi alımı tarihleri henüz belli olmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı. Henüz bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı belli olmadı.