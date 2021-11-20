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Giriş Tarihi: 21.11.2021 01:49 Son Güncelleme: 21.11.2021 01:49

Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte? EGM ile bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte? EGM ile bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde alımları yapılan Çarşı ve Mahalle Bekçileri için yeni dönem alımlar için başvuruda bulunmak isteyenler Polis Akademisi Başkanlığı’ndan gelecek duyuruları bekliyor. Bu bilgilerle alımlarla ilgili güncel bilgilere erişmek isteyenler “bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte?” soruları üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor. Merak konusu olan bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

EGM tarafından alımı yapılan Çarşı ve Mahalle Bekçileri yeni dönem alımları ile ilgili detaylar öğrenilmek istenerek "bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte?" şeklindeki sorularla araştırılmaya devam ediliyor.

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Bekçi alımı başvurularına ilişkin tüm detaylar şöyle;



BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımı tarihleri henüz belli olmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

EGM BEKÇİLİK 2021 ŞARTLARI NELERDİR?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  • En az 167 cm boyunda olmak,
  • Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak
  • 31 yaşından gün almamış olmak,
  • Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
  • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
  • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN? 2021

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı. Henüz bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı belli olmadı.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

  • İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL
  • Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL
  • Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL maaş alacak.

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Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte? EGM ile bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
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