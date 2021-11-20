Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte? EGM ile bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

EGM tarafından alımı yapılan Çarşı ve Mahalle Bekçileri yeni dönem alımları ile ilgili detaylar öğrenilmek istenerek "bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte?" şeklindeki sorularla araştırılmaya devam ediliyor.

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?



Bekçi alımı başvurularına ilişkin tüm detaylar şöyle;