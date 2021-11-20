Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dünün reyting sonuçları birincisi kim, hangi yapım oldu? 19 Kasım 2021 reyting sonuçları sıralaması açıklanıyor!
Giriş Tarihi: 20.11.2021 07:42

Dünün reyting sonuçları birincisi kim, hangi yapım oldu? 19 Kasım 2021 reyting sonuçları sıralaması açıklanıyor!

Dünün reyting sonuçları birincisi kim, hangi yapım oldu? 19 Kasım 2021 reyting sonuçları sıralaması açıklanıyor!

Arka Sokaklar, Aşk Mantık İntikam, Aziz, Kıbrıs Zafere Doğru ve Kırmızı Oda gibi birbirinden iddialı yapımların reyting sonuçları sıralaması bugün sabah saatleriyle beraber merak konusu haline geldi. Her gün bir önceki güne ait sonuçların erişime açıldığı bilinirken bugün 19 Kasım dünün sıralamaları medya gündeminin takipçileri tarafından merak ediliyor. Hal böyleyken ise “Dünün reyting sonuçları birincisi kim, hangi yapım oldu?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte 19 Kasım reyting sonuçları ve tüm detaylar…

Dünün reyting sonuçları sıralaması bugün binlerce vatandaş tarafından merak konusu haline geliyor. 19 Kasım Cuma akşam ekranlara gelen Arka Sokaklar, Aşk Mantık İntikam, Aziz, Kıbrıs Zafere Doğru ve Kırmızı Oda gibi dizilerin yanı sıra Kim Milyoner Olmak İster programı da izleyenlerini ekran başına kilitledi. Dünün reyting sonuçları sıralaması bugün de diziseverlerin merak konusu haline geldi. İşte 19 Kasım reyting sonuçları ve tüm detaylar…

TV yayın akışı: Bugün TV’de ne var? 14 Kasım 2021 Star TV, Show TV, Kanal D, ATV, TRT1 tv yayın akışı listesi

19 KASIM 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Evim Şahane
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Yargı


STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Küçük Esnaf
22:30 Küçük Esnaf

FOX YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
23:30 Orta Sayfa

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Şampiyon
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
11:45 Gönül Dağı (Altyazılı) (Canlı)
14:00 Bizim Köyün Kızları
16:45 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
03:15 Seksenler (Altyazılı)
04:30 Muhteşem Kraliçe

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:15 Bu Sabah
11:00 Bir Şansım Olsa
12:30 Aziz
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Aziz
00:15 Üç Kuruş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
13:00 Kırmızı Oda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Kırmızı Oda
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

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Dünün reyting sonuçları birincisi kim, hangi yapım oldu? 19 Kasım 2021 reyting sonuçları sıralaması açıklanıyor!
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