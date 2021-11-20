Dünün reyting sonuçları birincisi kim, hangi yapım oldu? 19 Kasım 2021 reyting sonuçları sıralaması açıklanıyor!

19 KASIM 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Evim Şahane

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Yargı



STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Küçük Esnaf

22:30 Küçük Esnaf

FOX YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

23:30 Orta Sayfa