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Giriş Tarihi: 20.11.2021 18:46

Giresunspor, Yeni Malatyaspor galibiyetiyle moral buldu

Giresunspor, Yeni Malatyaspor galibiyetiyle moral buldu

Süper Lig'in 13. haftasında Giresunspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Giresunspor, puanını 13'e yükseltmeyi başardı.

Süper Lig'in 13. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Giresunspor, ligde üç maç aradan sonra kazanmayı başardı. Giresunspor'un golünü, 70'inci dakikada Diabate kaydetti. Giresunspor gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada atılan uzun pasta sağ kanattan hareketlenen Suleymanov ceza sahası içerisinde topu kafayla aşırtmak istedi ancak kaleci Ertaç gole izin vermedi.

8. dakikada Giresunspor savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Adem Büyük kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Okan gole izin vermedi.

10. dakikada köşe vuruşunda Yeni Malatyaspor savunmasının uzaklaştırdığı topa ceza sahası önünden vuran Suleymanov'un şutu üstten dışarıya gitti.

20. dakikada ceza sahası sağ çizgisine inen Sergio topu içeriye çevirdi. Kale çizgisine paralel giden topu Doukara'dan önce topu savunmada Haddadi uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Diabate ceza sahası sağ ön çaprazında yerde kaldı. Suleymanov'un kullandığı frikikte topu kaleci Ertaç kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

54. dakikada Ibrahima Balde, kaleci Ertaç'la mücadelesinde yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi, yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR kontrolü sonrası ofsayt kararı verildi.

57. dakikada sağdan ceza sahasına giren Diabate'nin pasında altıpas önünde Ibrahima Balde'nin yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarıya gitti.

61. dakikada Aziz Eraltay'ın soldan ortaladığı topa yükselen Serginho'nun kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

69. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Zeki Yavru'nun sert şutunda savunmanın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. 70'inci dakikada penaltıyı kullanan Diabate, topu ağlara gönderdi: 1-0

78. dakikada Karim Hafez'in ortasında savunmadan dönen topu Semih Kaya, sol kanattaki Mustafa Eskihellaç'a aktardı. Bu oyuncunun ortası Perez'den döndü, ceza sahası sağ köşesinde topla buluşan Mustafa Eskihellaç, meşin yuvarlağı sert vuruşla ağlara gönderdi. VAR kontrolü sonrası gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

83. dakikada Mallan'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Okan Kocuk, sağına gelen topu son anda çeldi.

90+3. dakikada Karim Hafez'in ceza sahası dışından sol çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip, 1-0 kazandı.

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Giresunspor, Yeni Malatyaspor galibiyetiyle moral buldu
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