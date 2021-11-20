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Giriş Tarihi: 20.11.2021 12:48 Son Güncelleme: 20.11.2021 15:37

Hatayspor rüzgarını Nuri Şahin de dindiremedi! Süper Lig'de Ömer Erdoğan fırtınası...

Hatayspor rüzgarını Nuri Şahin de dindiremedi! Süper Lig’de Ömer Erdoğan fırtınası...

Ömer Erdoğan yönetiminde bu sezon muhteşem bir performans ortaya koyan Hatayspor, kendi sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 26 yapan Hatayspor, maç fazlasıyla Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor ise 15 puanda kaldı.

Süper Lig'de hem oynadığı oyun hem de aldığı sonuçlarla dikkat çeken Hatayspor, zorlu maçta Antalyaspor karşısında üç puana üç golle uzandı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri El Kaabi, Ruben Riberio ve Mame Diouf attı. Antalyaspor'un tek sayısı genç oyuncu Mukariu'dan geldi. Ömer Erdoğan'ın öğrencileri bu sonuçla puanını 26'ya yükseltti.

Hatayspor, 45+2. dakikada El Kaabi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Antalyaspor ise Paul Mukairu'nun 45+3. dakikada attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Riberio, Hatay'ı 2-1 öne geçirdi. VAR kararı sonrası gelen penaltıya Diouf, durumu 3-1 yaptı ve maçın sonucunu belirledi.

Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, bu sezon evinde sadece Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

ÖMER ERDOĞAN FIRTINASI!

Genç teknik direktör Ömer Erdoğan'ın öğrencileri Antalyaspor'u da mağlup ederek puanını 26 yaptı. Hatayspor bu sezon ligdeki 8. galibiyeti aldı.

11. dakikada konuk ekibin geliştirdiği atakta, Fredy'nin pasında topla buluşan Mukairu, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldı. Mukairu'nun şutunda gole izin vermeyen Munir, topu iki hamlede kontrol etti.

13. dakikada Hatay ekibinin geliştirdiği atakta, Lobjanidze'nin sağ kanattan ortasında El Kaabi arka direkte yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

16. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Amilton'un çektiği şutta top az farkla yandan dışarı çıktı.

27. dakikada rakibinden kaptığı topla sol kanattan atak geliştiren Mukairu, meşin yuvarlağı arka direkteki Bünyamin Balcı'ya aktardı. Bünyamin'in kontrol ettikten sonra çektiği şutta, kaleci Munir topu kornere çeldi.

45+1. dakikada Akataş Hatayspor öne geçti. Bordo-beyazlıların sol kanattan geliştirdiği atakta, Ribeiro'nun pasında ceza sahasında topla buluşan El Kaabi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

45+3. dakikada Antalya ekibi eşitliği sağladı. Amilton'un pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Fredy, sert bir şut çekti. Direkten dönen topu Mukairu filelerle buluşturdu: 1-1

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Hatayspor rüzgarını Nuri Şahin de dindiremedi! Süper Lig'de Ömer Erdoğan fırtınası...
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