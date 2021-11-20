Süper Lig'de hem oynadığı oyun hem de aldığı sonuçlarla dikkat çeken Hatayspor, zorlu maçta Antalyaspor karşısında üç puana üç golle uzandı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri El Kaabi, Ruben Riberio ve Mame Diouf attı. Antalyaspor'un tek sayısı genç oyuncu Mukariu'dan geldi. Ömer Erdoğan'ın öğrencileri bu sonuçla puanını 26'ya yükseltti.