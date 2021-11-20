GÜRCAN BİLGİÇ: DERBİDE KEMİK GİBİ BİR FENERBAHÇE GÖRECEĞİZ

Hepimiz iki takımın da öncelikle kaybetmemek isteyeceğinden eminiz. Maçı sahasında oynadığı için Galatasaray baskı ile başlayacak, bundan sonuç elde etmezse oyun mücadeleye dönecek. Zirve ile farkın açılması bir yana, birbirleri ile de 100 yıldır yarışan iki takım için maçın başka iddiası da var. Kaybetmek, Fenerbahçe için krizin derinleşmesi, Galatasaray için ise krizin büyümesi anlamına geliyor. Pereira'nın yetersizliğinden ve ona verdiği destekten ötürü Ali Koç tartışmanın odak noktası olur. Toparlayabileceklerini sanmıyorum. Eğer Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe'ye de kaybederse Fatih Terim için zor zamanlar başlar. Her ne kadar taraftarı hocasına inanıyorsa da bu kez meydan okuyan bir oyuna ve kadroya sahip değiller.