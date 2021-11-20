Son dakika haberi... Türkiye nefesini tuttu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini bekliyor. SABAH Spor'un iki usta yazarı Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç, Pazar günü oynanacak dev maçı kafalarında kurguladı. Takımların oyun planı ve nasıl bir derbi olacağıyla ilgili konuşurken, hocalar Fatih Terim ve Vitor Pereira ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...
1- Derbide çıkacak sonuca göre Galatasaray ve Fenerbahçe için nasıl bir senaryo bekliyorsunuz?
LEVENT TÜZEMEN - AVRUPA TAKTİĞİYLE GALATASARAY KAZANIR
Galatasaray uzun süredir evinde Fenerbahçe'ye karşı kazanamıyor. 52 bin kişilik taraftarıyla oynaması büyük avantaj. Galatasaray kazanırsa psikolojik olarak rakibini aşağı çeker. Zirve yarışından kopmadığı gibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da artırır. Galatasaray kaybederse taraftarın bir tepkisi mutlaka olur ama Fenerbahçe'ye karşı Galatasaraylı oyuncular üstün bir performans sergileyip de kaybederse taraftarlar Marsilya maçını da düşünüp tepkilerini dondurabilirler. Başkan Ali Koç, Fenerbahçeli oyuncuları ve Pereira'yı yaptığı konuşmalarla resmen kazanma konusunda baskı altına aldı. Bu stres mi yaratacak yoksa motivasyon unsuru mu olacak, belli değil. Fenerbahçe kaybederse taraftarlar Samandıra'ya gidip yönetimi ve Pereira'yı istifaya davet eder. Yönetim de kendini kurtarma adına Pereira'nın kellesini alır. Terim ile Pereira'yı asla kıyaslamam. Terim, Galatasaraylı, divan üyesi ve kulübün efsanesi. Pereira'nın gelişi tartışılmıştı. Fenerbahçe ile ilgili bir aidiyet duygusu yok. Normal bir çalışan. Terim bu konuda tecrübesiyle Pereira'ya karşı favoridir.
GÜRCAN BİLGİÇ: DERBİDE KEMİK GİBİ BİR FENERBAHÇE GÖRECEĞİZ
Hepimiz iki takımın da öncelikle kaybetmemek isteyeceğinden eminiz. Maçı sahasında oynadığı için Galatasaray baskı ile başlayacak, bundan sonuç elde etmezse oyun mücadeleye dönecek. Zirve ile farkın açılması bir yana, birbirleri ile de 100 yıldır yarışan iki takım için maçın başka iddiası da var. Kaybetmek, Fenerbahçe için krizin derinleşmesi, Galatasaray için ise krizin büyümesi anlamına geliyor. Pereira'nın yetersizliğinden ve ona verdiği destekten ötürü Ali Koç tartışmanın odak noktası olur. Toparlayabileceklerini sanmıyorum. Eğer Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe'ye de kaybederse Fatih Terim için zor zamanlar başlar. Her ne kadar taraftarı hocasına inanıyorsa da bu kez meydan okuyan bir oyuna ve kadroya sahip değiller.
2- Galatasaray'da Fatih Terim'in ilk 11'inde sürpriz isimler bekliyor musunuz? Forvet hattında sizce kim şans bulacak?
GÜRCAN BİLGİÇ: ASLAN'IN KOZU TRİBÜNLER
Terim pragmatiktir. Başarılı ikiliyi; Kerem ve Halil'i bozmaz. Tecrübeli oyuncularını sonlara saklayacaktır. Sadece merkez orta sahada Berkan ile birlikte Taylan'ı oynatıp-oynatmama konusunda kararsızdır. Sürpriz bir takım beklemiyorum. Aslında en önemli oyuncuları, dolu tribünler olacaktır. Galatasaray taraftarı maçları döndüren ve rakibi- hakemi baskı altına alan atmosfer üretiyor orada.
LEVENT TÜZEMEN: ASLAN'IN 10 OYUNCUSU BELLİ
Galatasaray'ın sürpriz yapabilecek bir kadrosu yok. Derbiye Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Halil ile çıkar. Forvette Diagne golcülüğüyle ön plana çıkıyor. Terim, savunmaya da yardıma gelen Mohamed'i tercih edebilir. Yani 10 oyuncu belli. Golcüsü Diagne ya da Mohamed olacak. Galatasaray'ın en önemli silahı, Avrupa'daki oyun planıdır.
3- Fenerbahçe'de herkesin en çok merak ettiği soru şu; hoca üçlü mü, dörtlü mü defans tercihinde bulunacak? Sizin görüşünüz nedir, Pereira üçlü inadından vazgeçer mi?
GÜRCAN BİLGİÇ: KANARYA ÜÇLÜ DEĞİL BEŞLİ OYNUYOR
Elbette vazgeçmeyecek. Bu maç özelinde belki de en doğrusu olacak. Fenerbahçe aslında üçlü değil beşli oynuyor. Trabzonspor, Hatayspor veya Konya maçlarında, yani zorlu rakiplerin hepsine bu formasyon ile çıktı. Büyük baskı yiyeceği bu maç için de takımın en iyi bildiği 'defans' anlayışı ile sahada olması çok mantıklı. Yani; Pereira kaybetmemek isteyecek ve sonrasını maçın anlarına bırakacaktır. Öyle detaylara takılan, özel planlar yapan kıvraklığa da sahip olmadığından sahada 'kemik' gibi bir Fenerbahçe göreceğiz. Ancak en önemli detay, mental hazırlıkta yatıyor. Fenerbahçe genç bir takım ve stadın atmosferinde sakin kalmayı becermek zorunda. Taktikten öte bu hazırlıkta eksiksiz olmalılar.
LEVENT TÜZEMEN: PEREİRA İNADINDAN VAZGEÇMEZ
Ali Koç şöyle dedi: 'Pereira, Mesut'a göre bir sistem kur. Mesut, özel işlerini bırak'. Başkanın bu söylemi, Pereira'nın Fenerbahçe'yi nasıl oynatacağını belirleyecek. FBTV'de konuşan oyunculara bakarsak Mesut, Mert Hakan ve İrfan Can ilk 11'de olacak. Ancak Pereira'nın üçlü savunmadan vazgeçeceğini düşünmüyorum. Daha güçlü bir orta saha ile Galatasaray'a yenilmemeyi ön planda tutacaktır.
4- Merkez Hakem Kurulu derbiye Halil Umut Meler'i atadı. Bu seçim için yorumunuz nedir?
GÜRCAN BİLGİÇ: BİRDEN FAZLA KIRMIZI KART ÇIKAR
En güvendiğim hakemlerden bir tanesi. Muhtemelen VAR'da da Cüneyt Çakır olacaktır. Bu ikiliyi sık görüyoruz. Tek zaafı ikili mücadelelerdeki analiz yetersizliği. Kendini yere atan faulü alıyor. Bu konuda riske girmeyi sevmiyor. Kolay kart da gösteriyor. Kısacası; maçın tansiyonu yükseldiğinde kartlar havada uçuşur, birden fazla da kırmızı çıkabilir.
LEVENT TÜZEMEN: HALİL UMUT MELER DOĞRU SEÇİM
Halil Umut Meler, son dönemlerde sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da çok başarılı maçlar yönetiyor. MHK, derbiye doğru bir hakem atadı. Meler'in kararlı tutumu, oyuncular üzerinde güçlü bir üstünlük kurmasını sağlıyor.
5- Bir yanda formsuz Muslera, diğer yanda bel sakatlığı olan Berke var. O oynamazsa 18 yaşındaki Ertuğrul forma giyecek. İki hoca da kalede bir panik havasında mı?
LEVENT TÜZEMEN: KALEDE GALATASARAY DAHA ŞANSLI
Muslera için yeniden toparlanmak adına Galatasaray'ın bir şans olduğunu düşünüyorum. Çünkü Muslera, taraftarın ve Terim'in kendisine olan sevgisini ve güvenini iyi biliyor. Bu maçlara çok iyi hazırlanıyor. Özellikle Fenerbahçe derbilerinde Muslera'nın hiç ciddi hata yaptığını söyleyemem. Defans da kalede Muslera oynayınca daha rahat oluyor. Fenerbahçe'de Berke'nin derbi tecrübesi yok. Ancak bu tür maçlar genç kaleciler için de bir fırsat olabilir. Galatasaraylı oyuncular, Berke'nin tecrübesizliğini bildikleri için F.Bahçe kalesine daha fazla şut atmayı deneyecektir. Pereira, oyuncularından Berke'ye destek vermelerini isteyecektir.
GÜRCAN BİLGİÇ: HAYATLARININ SINAVI OLACAK
Fenerbahçe'nin oynamak istediği geçiş oyunu karşısında Muslera'nın tecrübesi var. Libero gibi oynayabiliyor. Milli Takım performansı ile Türkiye'deki arasında da büyük farklar var. Kendini toparlayacaktır. Berke'nin ilk derbisi olacak. Zor bir stada gidiyor. Son maçı da kötü geçti. Gerçek bir hayat sınavına girecek. Eğer konsantrasyonunu kaybetmezse, maçın adamı olabilir. Aynı durum Ertuğrul için de geçerli. Bu maç kaleciler için tam bir mental sınav.