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Giriş Tarihi: 20.11.2021 18:20

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 20 Kasım Cumartesi İstanbul su kesintisi arıza programı

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 20 Kasım Cumartesi İstanbul su kesintisi arıza programı

Cumartesi sabah saatlerinde İstanbul'da birçok ilçeye su verilemeyeceği açıklandı. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından su kesinti programını yayınladı. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 20 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 20 Kasım İstanbul su kesinti listesi duyuruldu. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 20 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı ve arıza listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Hastane Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.11.2021 15:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Semizkumlar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.11.2021 12:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2021 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 20 Kasım Cumartesi İstanbul su kesintisi arıza programı
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