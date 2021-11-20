Sular ne zaman gelecek? İSKİ 20 Kasım Cumartesi İstanbul su kesintisi arıza programı

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 20 Kasım İstanbul su kesinti listesi duyuruldu. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 20 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı ve arıza listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Hastane Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.11.2021 15:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.