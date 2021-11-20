Watford - Manchester United maçında ilginç anlar! David de Gea, 2 dakikada maça damga vurdu...

Avrupa futbolunun en çok izlenen futbol ligi İngiltere Premier Lig'de zorlu karşılaşmalar devam ediyor. Milli aranın ardından 12. hafta maçlarında Watford ile karşılaşan Manchester United, son haftalardaki kötü gidişine son vermek için sahaya çıktı.
Watford'un baskısıyla başlayan karşılaşma, oldukça yüksek tempo ile oynandı. Watford'un baskısına 28'inci dakikaya kadar dayanan Manchester United, Joshua King'in golüne engel olamadı ve 1-0 geri düştü.
De Gea'dan dönen topu Watford'lu oyuncu Kiko, tamamlasa da ceza sahasına önce girdiği için gol iptal edildi.
Manchester United'lı oyuncuların da ceza sahasına erken girmesi nedeniyle penaltı tekrarlandı.
İngiliz devinde yükselen performansıyla son haftalara damga vuran De Gea, tekrarlanan penaltıyı da kurtarmayı başardı.