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Giriş Tarihi: 20.11.2021 18:34 Son Güncelleme: 20.11.2021 18:38

Watford - Manchester United maçında ilginç anlar! David de Gea, 2 dakikada maça damga vurdu...

Watford - Manchester United maçında ilginç anlar! David de Gea, 2 dakikada maça damga vurdu...

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında son haftaların tartışılan takımı Manchester United, ligde alt sıralardan kurtulmak için çabalayan Watford'a konuk oldu. Oldukça yoğun bir tempoyla başlayan karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında ilginç anlar yaşandı. Manchester United kalecisi David de Gea, 2 dakika içerisinde maça damga vurdu.

Avrupa futbolunun en çok izlenen futbol ligi İngiltere Premier Lig'de zorlu karşılaşmalar devam ediyor. Milli aranın ardından 12. hafta maçlarında Watford ile karşılaşan Manchester United, son haftalardaki kötü gidişine son vermek için sahaya çıktı.

Watford'un baskısıyla başlayan karşılaşma, oldukça yüksek tempo ile oynandı. Watford'un baskısına 28'inci dakikaya kadar dayanan Manchester United, Joshua King'in golüne engel olamadı ve 1-0 geri düştü.

2 DAKİKADA 2 PENALTI KURTARDI

Mücadelenin henüz 8. dakikasında penaltı kazanan Watford, Sarr ile penaltı atışından yararlanamadı. Sarr'ın penaltısını De Gea kurtardı.

De Gea'dan dönen topu Watford'lu oyuncu Kiko, tamamlasa da ceza sahasına önce girdiği için gol iptal edildi.

Manchester United'lı oyuncuların da ceza sahasına erken girmesi nedeniyle penaltı tekrarlandı.

İngiliz devinde yükselen performansıyla son haftalara damga vuran De Gea, tekrarlanan penaltıyı da kurtarmayı başardı.

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Watford - Manchester United maçında ilginç anlar! David de Gea, 2 dakikada maça damga vurdu...
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