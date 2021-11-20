Xavi Hernandez, Barcelona’daki kariyerine derbi galibiyetiyle başladı

La Liga'da 4 maç aradan sonra galibiyet alan Barcelona puanını 20'ye yükselterek, bir maç eksiğiyle 6. sıraya çıktı. Espanyol ise 17 puanla 11. sırada kaldı. Diğer yandan Atletico Madrid de sahasında oynadığı maçta 87. dakikada Felipe Monteiro'nun golüyle Osasuna'yı 1-0 mağlup etti.

Atletico, bir maç eksiğiyle 26 puanla 4'üncülükte bulunuyor.