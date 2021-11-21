Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 21 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 21.11.2021 20:54 Son Güncelleme: 21.11.2021 20:54

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 21 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 21 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının yer aldığı ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen son sarsıntıların ardından 21 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişmek isteyenler deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. İşte tüm bilgiler.

Son depremler listesi verileri meydana gelen son dakika deprem olaylarının ardından merak edilerek deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki sorular üzerinden araştırılıyor.

SON DEPREMLER: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

21 Kasım son depremler listesi verileri ve tüm detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ



AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 21 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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