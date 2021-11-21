Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 21 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının yer aldığı ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen son sarsıntıların ardından 21 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesison depremler listesi verilerine erişmek isteyenler deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. İşte tüm bilgiler.
Son depremler listesi verileri meydana gelen son dakika deprem olaylarının ardından merak edilerek deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki sorular üzerinden araştırılıyor.
SON DEPREMLER: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?