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Giriş Tarihi: 21.11.2021 19:06 Son Güncelleme: 21.11.2021 19:15

Enes Ünal yine attı! Getafe farklı kazandı...

AA
Enes Ünal yine attı! Getafe farklı kazandı...

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Getafe, sahasında Cadiz'i 4-0 mağlup ederken, Getafe'nin 3. golünü milli futbolcu Enes Ünal attı.

İspanya La Liga'da 14. haftasında Getafe, sahasında Cadiz'i 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 7. dakikasında Mathias Olivera'nın golüyle 1-0 öne geçen Getafe, ilk yarıyı da bu skorla üstün tamamladı. Ev sahibi takımın ikinci yarıdaki gollerini Jorge Cuenca (Dk. 60), Enes Ünal (Dk. 81) ve Jaime Mata (Dk. 90+4) kaydetti.

Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan Enes, 82. dakikada yerini Dario Poveda'ya bıraktı. Takımının son 4 maçının üçünde gol atan Enes, bu sezonki toplam gol sayısını 4'e çıkardı.

Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada önemli bir galibiyet elde eden Getafe, bu sonuçla puanını 9'a yükselterek, 19. sırada yer aldı. Cadiz ise 12 puanla 16'ncılıkta bulunuyor.

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Enes Ünal yine attı! Getafe farklı kazandı...
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