Giresun’un yüzü 3 maç sonra güldü

SÜPER Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde GZT Giresunspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u tek golle devirdi: 1-0. Yeşil-beyazlılar bu sonuçla üç maç sonra üç puanla tanışırken, Malatyaspor da üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı. İlk yarısı golsüz biten maçın 70.dakikasında Hafez'in ceza sahasındatopa elle müdahalesi sonucu kazanılanpenaltıyı Diabate gole çevirdi. 79'da Malatyaspor'un Mustafa ile bulduğu gol VAR incelemesi sonucu ofsayt diye iptal edildi. 90+4'te de Hafez'in vuruşu üst direğe takılınca Giresunspor üç puanı almayı başardı.