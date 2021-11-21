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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Giresun’un yüzü 3 maç sonra güldü

Giresun’un yüzü 3 maç sonra güldü
SÜPER Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde GZT Giresunspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u tek golle devirdi: 1-0. Yeşil-beyazlılar bu sonuçla üç maç sonra üç puanla tanışırken, Malatyaspor da üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı. İlk yarısı golsüz biten maçın 70. dakikasında Hafez'in ceza sahasında topa elle müdahalesi sonucu kazanılan penaltıyı Diabate gole çevirdi. 79'da Malatyaspor'un Mustafa ile bulduğu gol VAR incelemesi sonucu ofsayt diye iptal edildi. 90+4'te de Hafez'in vuruşu üst direğe takılınca Giresunspor üç puanı almayı başardı.

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Giresun’un yüzü 3 maç sonra güldü
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