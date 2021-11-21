Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İsyan etti!
Giriş Tarihi: 21.11.2021

İsyan etti!

İsyan etti!

“İki senedir ilk kez bu kadar aciz durumdayım. Basının karşısına gelip bahane üretmek ve konuşmak zor geliyor. Sahadaki oyun, isteksizlik ve kabullenmişliğin sorumluluğunu almak istemiyorum”

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ligde üst üste 3. mağlubiyetini alırken, Alanya maçı sonrası faturayı futbolcularına kesti. İşte satır başları: "İki senedir ilk kez bu kadar aciz durumda hissediyorum kendimi. Çaresizdik. Dibe vurdum. Artık basına gelip konuşmak zor gelmeye başladı. Skorlarla ilgili bahaneler üretmek bizi de zor durumda bırakıyor. Camiamız ve taraftarımızdan skor ve oyun olarak özür dileriz. Bu takımdan ben sorumluyum. Sorumluluğu alması gereken de benim.

PSİKOLOJİMİZ BOZULDU
Sahadaki mücadele, oyun, isteksizlik ve kabullenmişliğin, kazanmak için hiçbir şey yapmamanın sorumluluğunu da almak istemiyorum. İkinci gol çok önemli değil, onu konuşmamak lazım. Yediğimiz goller zaten bireysel hata ve savunma hatalarından oluyor. Bizi üzen, eskiden bir mücadele oluyordu. Alanya karşısında kelimeler tükendi oyun olarak. Hiçbir şey yapmadık. Biz sağlamız, iyi antrenmanlar yapıyoruz ama maalesef bizim psikolojimiz bozuldu."

HAYAL KIRIKLIĞI
SAKATLIĞINI tamamen atlatan milli arada ülkesinin formasını giyen Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic, Alanya deplasmanında 11'de sahaya çıktı ancak ikinci yarıyı göremedi. Pjanic 46'da yerini Alex'e bıraktı. 45 dakika boyunca ön tarafta fazla görünmeyen ve hep geride kalıp, top dağıtmayı tercih eden ve iki mücadeleyi kaybeden Bosnalı'ya hocası cezayı kesti.

'ANLAYAMIYORUM'
ALANYA'YA 2-0 yenilen Beşiktaş'ta N'Koudou skoru şu sözlerle değerlendirdi: "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kötü bir süreçteyiz. Olanları anlamıyorum. Başımızı dik tutmalı, daha çok birlikte kalmalıyız. Bu bir konsantrasyon sorunu mu bilmiyorum. Yorum yapacak kişi ben değilim."

4 BÜYÜKLERİN KÂBUSU!
ALANYASPOR, Bülent Korkmaz yönetiminde dört büyüklerin korkulu rüyası oldu. G.Saray ve F.Bahçe'yi İstanbul'da deviren Akdeniz ekibi, Trabzon ile de deplasmanda berabere kalarak 7 puan toplamıştı. Dün de Beşiktaş'ı yenen Alanya, dört büyükleden toplamda 10 puan aldı. Deneyimli hoca maçtan sonra "Müthiş bir futbol savaşı verdik. Oyun disiplininden kopmadan sonuna kadar mücadele ettik" dedi.

BABACAR: PARTI YAPTIK
BU sezonki ilk golünü Beşiktaş'a karşı kaydeden Alanyasporlu Khouma Babacar, galibiyetin ardından mutluluklarını soyunma odasında doyasıya yaşadıklarını belirtti. 28 yaşındaki forvet, "Böyle büyük bir galibiyetin ardından içeride parti yaptık. Müzik sesi yüksek ama bu normal. Karşımızda büyük bir takım vardı. Artılarını ve zaaflarını biliyorduk. Umarım önümüzdeki maçlarda da bu galibiyetlere devam ederiz" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Kadir İnanır sağlık durumu nasıl? Hastaneden ilk açıklama geldi
Kardeşlerim dizisinin Kadir'i ölecek mi, Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı? Kardeşlerim Kadir öldü mü, diziden ayrıldı mı?
Yörük kızı Müslüme’nin ölümü Türkiye’yi yasa boğdu! Aile fertleri gözaltına alındı…
Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masadaki en önemli konu asgari ücret zammı
SON DAKİKA! 2022 Ocak emekli zammı netleşiyor: SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, bitti mi? CTE 2021 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, son durum nedir?
Müslüme neden ve nasıl öldü? Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Müslüme Yağal bulundu mu? İşte son dakika gelişmeleri...
İYİ Partili Aytun Çıray'ın miting oyunu ortaya çıktı! Denizli diyerek 3 yıl önceli Kocaeli mitinginin fotoğrafını paylaşmış
Son dakika: Kartal'ın kan kaybı devam ediyor! Beşiktaş'tan üst üste 3. mağlubiyet...
Son dakika: Sergen Yalçın Alanyaspor yenilgisini oyuncularına yükledi! Beşiktaş'ta üst üste mağlubiyetler sonrası...
Oyun oynayarak yapay zeka eğitimi alın
Oyun oynayarak yapay zeka eğitimi alın
ARKADAŞINA GÖNDER
İsyan etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA