İsyan etti!

“İki senedir ilk kez bu kadar aciz durumdayım. Basının karşısına gelip bahane üretmek ve konuşmak zor geliyor. Sahadaki oyun, isteksizlik ve kabullenmişliğin sorumluluğunu almak istemiyorum”
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ligde üst üste 3. mağlubiyetini alırken, Alanya maçı sonrası faturayı futbolcularına kesti. İşte satır başları: "İki senedir ilk kez bu kadaraciz durumda hissediyorum kendimi.Çaresizdik. Dibe vurdum. Artık basına gelip konuşmak zor gelmeye başladı. Skorlarla ilgili bahaneler üretmek bizide zor durumda bırakıyor. Camiamız ve taraftarımızdan skor ve oyun olarak özür dileriz. Bu takımdan ben sorumluyum. Sorumluluğu alması gereken de benim.
PSİKOLOJİMİZ BOZULDU
Sahadaki mücadele, oyun, isteksizlik ve kabullenmişliğin, kazanmak için hiçbir şey yapmamanın sorumluluğunu da almak istemiyorum. İkinci gol çok önemli değil, onu konuşmamak lazım. Yediğimizgoller zaten bireysel hata ve savunmahatalarından oluyor. Bizi üzen, eskiden bir mücadele oluyordu. Alanya karşısında kelimeler tükendi oyun olarak. Hiçbir şey yapmadık. Biz sağlamız, iyi antrenmanlaryapıyoruz ama maalesef bizimpsikolojimiz bozuldu."
HAYAL KIRIKLIĞI SAKATLIĞINI tamamen atlatan milli arada ülkesinin formasını giyen Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic, Alanya deplasmanında 11'de sahaya çıktı ancak ikinci yarıyı göremedi. Pjanic 46'da yerini Alex'e bıraktı. 45 dakika boyunca ön tarafta fazla görünmeyen ve hep geride kalıp, top dağıtmayı tercih eden ve iki mücadeleyi kaybeden Bosnalı'ya hocası cezayı kesti.
'ANLAYAMIYORUM'
ALANYA'YA 2-0 yenilen Beşiktaş'ta N'Koudou skoru şu sözlerle değerlendirdi: "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kötü bir süreçteyiz. Olanları anlamıyorum. Başımızı dik tutmalı,daha çok birlikte kalmalıyız. Bu bir konsantrasyon sorunu mu bilmiyorum. Yorum yapacak kişi ben değilim."
4 BÜYÜKLERİN KÂBUSU!
ALANYASPOR, Bülent Korkmaz yönetiminde dört büyüklerin korkulu rüyası oldu. G.Saray veF.Bahçe'yi İstanbul'da devirenAkdeniz ekibi, Trabzon ile de deplasmanda berabere kalarak 7 puan toplamıştı. Dün de Beşiktaş'ı yenen Alanya, dört büyükleden toplamda 10 puan aldı. Deneyimli hoca maçtan sonra "Müthiş bir futbol savaşı verdik. Oyun disiplininden kopmadan sonuna kadar mücadele ettik" dedi.
BABACAR: PARTI YAPTIK
BU sezonki ilk golünü Beşiktaş'a karşı kaydeden Alanyasporlu Khouma Babacar, galibiyetin ardından mutluluklarını soyunma odasında doyasıya yaşadıklarını belirtti. 28 yaşındaki forvet, "Böyle büyük bir galibiyetin ardından içeride parti yaptık. Müzik sesi yüksek ama bu normal. Karşımızda büyük birtakım vardı. Artılarını ve zaaflarınıbiliyorduk. Umarım önümüzdekimaçlarda da bu galibiyetleredevam ederiz" diye konuştu.