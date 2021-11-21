Kaçıp gitme başkan!

Görevi bıraktıktan sonra ilk kez geldiği Divan Kurulu’nda yaptığı konuşma sonrası salondan hemen ayrılan Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman’a üyelerden sert tepki geldi
Beşiktaş'ta tüm camianın kilitlendiği Divan Kurulu dün Vodafone Park'ta gerçekleştirildi. Eski başkan Fikret Orman'ın görevden ayrılmasının ardından ilk kez katıldığı toplantıda karşılıklı açıklamalar büyük ses getirdi. Kendisi ile ilgili iddialara cevap veren Orman, takıma zarar vermemek için daha önce toplantıya katılmadığını belirterek, "Divan toplantıları hesap sorulacak yerler değildir. İbra etmemekne demektir? İbra etmezsiniz, birşey vardır, gidersiniz mahkemeye.Mahkemeye gidildi mi, gidilmedi. Benim itibarımla oynamanın kimseye kazandıracağı bir şey yoktur" diye konuştu. Fikret Orman, konuşmasını tamamladıktan sonra hiç soru almadan salondan ayrılınca büyük gerginlik yaşandı. Divan üyeleri, "Yoköyle başkan! Kaçıp gitme. Nereye!Oturup dinleyeceksin bizi.. Ayıpayıp..." diye arkasından çıkıştı.
BEN VELİSİ MİYİM?
Divan Başkanı Tevfik Yamantürk de Fikret Orman'ı kendisine şikâyet eden üyelere, "Bana neden bağırıyorsunuz?Ben velisi miyim?" dedi.
FİKRET BEY HİÇ DEĞİŞMEMİŞ Orman'dan sonra kürsüye çıkan Beşiktaş BaşkanıAhmet Nur Çebi şunları söyledi:
BAŞKAN ve arkadaşlarının buraya gelmesini takdir ediyorum. Birlik-beraberlik hakkında söylediklerine teşekkür ediyorum. Ancak doğru olmayanşeyler var. 'Krediyi TL'yedöndürdüm' diyor, 50 milyondolar TL'ye dönmüşken, 34 milyonEuro TL'ye çevrilmedi. 1,5 yıl boyunca bu kredi bize kullandırılmadı. Bu süreci ailemin, kardeşiminevini ipotek ettirerek geçirdik. Kardeşim de burada, onun evini de SGK'ya ipotek olarak verdik. Çalışanlara 1 kuruş borcumuz yok.
MALI ve idari genel kurulda herkesin beklediği denetleme raporu açıklanacak. Belki raporda ben de suçlu çıkacağım. Genel kurul Orman'ı ibra etmemiş. Genel kurul bize yetki verdi,sonra da 'Paralar nerede' diyesordu. Ben seni nasıl ibra edeceğim! Rapor yeni çıktı, gerekiyorsa mahkemeye gideceğiz. Fikret Bey maalesef hiç değişmemiş. Mali ve idari genel kurulda söylenecek çok şey var.
BIZ Beşiktaş'ın hakkını kimseye yedirmeyiz. Şov yapmıyorsak,bu kesinlikle mücadeleetmediğimiz anlamına gelmez.