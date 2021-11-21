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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Kaçıp gitme başkan!

Kaçıp gitme başkan!

Görevi bıraktıktan sonra ilk kez geldiği Divan Kurulu’nda yaptığı konuşma sonrası salondan hemen ayrılan Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman’a üyelerden sert tepki geldi

Beşiktaş'ta tüm camianın kilitlendiği Divan Kurulu dün Vodafone Park'ta gerçekleştirildi. Eski başkan Fikret Orman'ın görevden ayrılmasının ardından ilk kez katıldığı toplantıda karşılıklı açıklamalar büyük ses getirdi. Kendisi ile ilgili iddialara cevap veren Orman, takıma zarar vermemek için daha önce toplantıya katılmadığını belirterek, "Divan toplantıları hesap sorulacak yerler değildir. İbra etmemek ne demektir? İbra etmezsiniz, bir şey vardır, gidersiniz mahkemeye. Mahkemeye gidildi mi, gidilmedi. Benim itibarımla oynamanın kimseye kazandıracağı bir şey yoktur" diye konuştu. Fikret Orman, konuşmasını tamamladıktan sonra hiç soru almadan salondan ayrılınca büyük gerginlik yaşandı. Divan üyeleri, "Yok öyle başkan! Kaçıp gitme. Nereye! Oturup dinleyeceksin bizi.. Ayıp ayıp..." diye arkasından çıkıştı.

BEN VELİSİ MİYİM?
Divan Başkanı Tevfik Yamantürk de Fikret Orman'ı kendisine şikâyet eden üyelere, "Bana neden bağırıyorsunuz? Ben velisi miyim?" dedi.

FİKRET BEY HİÇ DEĞİŞMEMİŞ
Orman'dan sonra kürsüye çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi şunları söyledi:
BAŞKAN ve arkadaşlarının buraya gelmesini takdir ediyorum. Birlik-beraberlik hakkında söylediklerine teşekkür ediyorum. Ancak doğru olmayan şeyler var. 'Krediyi TL'ye döndürdüm' diyor, 50 milyon dolar TL'ye dönmüşken, 34 milyon Euro TL'ye çevrilmedi. 1,5 yıl boyunca bu kredi bize kullandırılmadı. Bu süreci ailemin, kardeşimin evini ipotek ettirerek geçirdik. Kardeşim de burada, onun evini de SGK'ya ipotek olarak verdik. Çalışanlara 1 kuruş borcumuz yok.
MALI ve idari genel kurulda herkesin beklediği denetleme raporu açıklanacak. Belki raporda ben de suçlu çıkacağım. Genel kurul Orman'ı ibra etmemiş. Genel kurul bize yetki verdi, sonra da 'Paralar nerede' diye sordu. Ben seni nasıl ibra edeceğim! Rapor yeni çıktı, gerekiyorsa mahkemeye gideceğiz. Fikret Bey maalesef hiç değişmemiş. Mali ve idari genel kurulda söylenecek çok şey var.
BIZ Beşiktaş'ın hakkını kimseye yedirmeyiz. Şov yapmıyorsak, bu kesinlikle mücadele etmediğimiz anlamına gelmez.


Samet ÖZTÜRK

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