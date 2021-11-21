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Giriş Tarihi: 21.11.2021 16:15

Konyaspor'un konuğu Çaykur Rizespor

Konyaspor’un konuğu Çaykur Rizespor

Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı kaşıya geliyor. Ligin geri kalanında 23 puan toplayan Konyaspor üst sıraları hedeflerken, 7 puanı bulunan Çaykur Rizespor son sıradan kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Konyaspor-Çaykur Rizespor müsabakasının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de 13. haftanın heyecanı devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden başlayan ligde Konyaspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki zorlu mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Saat 16.00'da başlayan maçın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Ligin geride kalan 12 haftalık bölümünde Konyaspor 23 puan topladı ve dördüncü sırada yer alıyor. Rizespor ise 7 puanla ligin dibine demir atmış durumda.

İLK 11'LER...

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Endri, Bytyqi, Serdar, Cikalleshi

Çaykur Rizespor: Gökhan, Umar, Selim, Holmen, Cemali, Fabricio, Djokovic, Bolasie, Boldrin, Boyd, Pojhanpalo

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KONYASPOR 1-0 RİZESPOR

1' Bytyqi

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Konyaspor'un konuğu Çaykur Rizespor
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