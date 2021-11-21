Konyaspor’un konuğu Çaykur Rizespor

Süper Lig'de 13. haftanın heyecanı devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden başlayan ligde Konyaspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki zorlu mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Saat 16.00'da başlayan maçın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Ligin geride kalan 12 haftalık bölümünde Konyaspor 23 puan topladı ve dördüncü sırada yer alıyor. Rizespor ise 7 puanla ligin dibine demir atmış durumda.
İLK 11'LER...
Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Endri, Bytyqi, Serdar, Cikalleshi
Çaykur Rizespor: Gökhan, Umar, Selim, Holmen, Cemali, Fabricio, Djokovic, Bolasie, Boldrin, Boyd, Pojhanpalo
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KONYASPOR 1-0 RİZESPOR
1' Bytyqi