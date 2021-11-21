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Giriş Tarihi: 21.11.2021 19:57

Manchester City evinde farklı kazandı!

AA
Manchester City evinde farklı kazandı!

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester City, konuk ettiği Everton'ı 3-0 yendi. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, 44. dakikada Raheem Sterling, 55. dakikada Rodri ve 86. dakikada Bernardo Silva'nın ağları sarsmasıyla maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sezon zirve mücadelesi veren Manchester City, orta sıralarda yer alan EvertonEtihad Stadı'nda ağırladı. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, 44. dakikada Raheem Sterling, 55. dakikada Rodri ve 86. dakikada Bernardo Silva'nın ağları sarsmasıyla maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Everton'da forma giyen milli oyuncu Cenk Tosun, mücadeleyi yedek kulübesinden takip etti.

Puanını 26'ya çıkaran City, lider Chelsea'nin ardından haftayı ikinci sırada tamamladı. Everton ise 15 puanla 11. sırada kaldı.

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Manchester City evinde farklı kazandı!
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