Pereira'dan Galatasaraylı yıldıza özel önlem! "Top aldırmayın..."

Asırlık çınarlar Galatasaray ile Fenerbahçe, bir kez daha karşı karşıya geliyor. NEF Stadı'ndaki müsabaka zirve yarışı açısından son derece önemli. İki takım da lider Trabzonspor'un çok gerisinde kaldı ve daha fazla puan kaybına tahammülleri yok. İşte detaylar...