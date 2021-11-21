Pereira'dan Galatasaraylı yıldıza özel önlem! "Top aldırmayın..."

Asırlık çınarlar Galatasaray ile Fenerbahçe, bir kez daha karşı karşıya geliyor. NEF Stadı'ndaki müsabaka zirve yarışı açısından son derece önemli. İki takım da lider Trabzonspor'un çok gerisinde kaldı ve daha fazla puan kaybına tahammülleri yok. İşte detaylar...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, derbi öncesi stratejisini belirledi. Maça önde basarak başlayacak olan Portekizli çalıştırıcı, özellikle rakip savunmada Van Aanholt ve Yedlin'in yapabileceği hatalara odaklanılmasını istedi.
Pereira'nın, "Rakibin savunmasının bekleri zayıf. Onların arkasına yapacağınız koşular bize pozisyon getirecek. Marcao'ya top aldırmadan, diğer savunmacıların top kullanmalarını sağlamalıyız. Bu da onların hücum kalitesini düşürecek" ifadelerini kullandı.
Pereira özellikle Berisha, Ferdi ve Osayi'den bu koşuları yapmasını istedi.
DEPLASMAN KABUSU!
Sarı-lacivertli takım, ligde bu sezon deplasmanda çok etkisiz bir görüntü çizdi. Bu yönde taraftarını üzen Fenerbahçe, geride kalan 12 haftada 6 dış saha maçında 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle alarak 9 puan kaybetti.
Kanarya ayrıca oynadığı son iki deplasman karşılaşmasından da puansız döndü.
Dış sahada gol yollarında da kötü bir grafik ortaya koyan Pereira'nın ekibi, 8 gole engel olamazken, 7 kez ağları sarsabildi.
TERİM TARAFTARA GÜVENİYOR
Avrupa Ligi'nde lider olan G.Saray, grup maçlarındaki başarısını savunma ağırlıklı futbol oynamasına borçlu.
Fatih Terim, F.Bahçe derbisinde ise hücum ağırlıklı bir oyun tercih edecek. "Taraftarı arkamıza almalıyız'" mesajını oyuncularına ileten İmparator, derbiye önde baskıyla başlamalarını söyledi ve takımından tribünleri de maça ortak etmelerini istedi.
11'deki son isim Mohamed-Morutan ikilisinden biri olacak. Maça Mohamed'in başlaması, Morutan'ın hamle oyucusu olması bekleniyor.