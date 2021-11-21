Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 21 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belirlenen MPİ Şans Topu sonuçları, şans oyunu severlere bir kez daha duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekiliş için Milli Piyango Online üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (21 KASIM)

Milli Piyango Online ile 21 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;