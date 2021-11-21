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Giriş Tarihi: 22.11.2021 01:12 Son Güncelleme: 22.11.2021 01:12

Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 21 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 21 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

“Şans Topu sonuçları” her hafta Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişiyle duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler şanslı numaraları öğrenmek isteyerek “21 Kasım MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı?” sorusuna cevap arıyor. 21 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belirlenen MPİ Şans Topu sonuçları, şans oyunu severlere bir kez daha duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekiliş için Milli Piyango Online üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (21 KASIM)

Milli Piyango Online ile 21 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 21 Kasım Şans Topu sonuçları

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.



Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.



SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 21 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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