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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Serbest düşüş!

Serbest düşüş!

Lige hızlı bir giriş yapıp ilk 5 haftada 13 puan toplayan Beşiktaş, son 8 maçta ise adeta çakıldı ve 17 puanı çimlere gömdü

Geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş, yeni sezondaki performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. Aslında siyah-beyazlılar için 2021-22 iyi başladı. Ligde ilk 4 maçında gol yemeyen ve 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan toplayan Kartal, sonrasında tepetaklak oldu. Beşiktaş son 8 karşılaşmada sadece 2 kez kazanırken 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 17 puanı çimlere gömdü. Siyah-beyazlılar, ayrıca son 9 müsabakada kalesini rakip forvetlere kapatamadı ve ağlarında 17 gol gördü. Beşiktaş, büyük umutlarla çıktığı Şampiyonlar Ligi'nde de 4'te sıfır çekerek taraftarına büyük üzüntü yaşattı.

EFECAN: OFSAYT KARARI DOĞRUYDU
Alanyaspor, Emre Akbaba ile 40. dakikada Beşiktaş ağlarını sarsarken, hakem VAR uyarısıyla pozisyonu izleyip golü iptal etti. Ev sahibi takımın başarılı oyuncusu Efecan, tartışıyan pozisyonla ilgili maç sonu şunları söyledi: "Ben ofsaytmışım golde. Ofsayttan gelip Vida'yı bozduğum için doğru karar. Ben ofsayt olmasaydım gol olabilirdi. Hoca da 'Sen ofsaytsın' dedi. Ben oradan geriden gelip baskı yaparak Vida'yı şaşırttım."

PENALTI BEKLENTİSİ
7. DAKIKADA Kenan, ceza sahası içinden vuruşunu yaptı. Önündeki Awaziem yere düşerken top koluna çarptı. Beşiktaşlılar penaltı bekledi. Ancak hakem oyunu devam ettirdi. 59'da ise bu kez Davidson, Welinton ile ikili mücadelede ceza sahasında yerde kaldı. Alanyaspor'un penaltı itirazı sonuç vermedi.

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