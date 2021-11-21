Son dakika derbi haberi... Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray dev derbide Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki son 6 derbinin 5'i beraberlikle bitti. Galatasaray'da bu önemli derbide sakatlıkları bulunan Sacha Boey ve Arda Turan forma giyemiyor. Fenerbahçe'de ise sakatlıkları olan Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia yok.
Trabzonspor'un 30 puanla liderliğini sürdürdüğü ligde şampiyonluk yarışında çok büyük önem taşıyan maç öncesi Galatasaray 21 puanla 7, Fenerbahçe ise 20 puanla 9. sırada yer alıyor. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek. Zorlu maçın VAR hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇININ 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Halil, Kerem, Mohamed
Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi, Sosa, Mert Hakan, Ferdi, İrfan Can, Rossi, Berisha
DERBİDE 0-0 SKORU ÖN PLANA ÇIKIYOR
Galatasaray-Fenerbahçe maçı Süper Lig'de Ocak 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılan 13. derbi olacak. Galatasaray'ın ev sahipliğinde yapılan son 12 karşılaşmada Sarı-Kırmızılılar 4, Sarı-Lacivertliler ise 3 kez galip geldi. Nef Stadı'nda yapılan son 6 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 5'inde kazanan çıkmadı. İki takım, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021 sezonlarında 0-0, 2018-2019 sezonunda ise 2-2 berabere kaldı.
GALATASARAY, FENERBAHÇE'YE KARŞI 6 MAÇTIR EVİNDE KAZANAMIYOR
Galatasaray sahasında çıktığı son 6 Fenerbahçe derbisinde galibiyet elde edemedi. Fenerbahçe'ye karşı iç sahadaki son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 2-1'lik skorle elde eden Galatasaray, sonrasındaki 6 karşılaşmada 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Bu süreçteki 5 derbide gol atamayan Galatasaray, sadece 1 müsabakada 2 kez fileleri havalandırabildi. Fenerbahçe ise 6 müsabakanın 2'sinde toplam 3 gol bulabildi.