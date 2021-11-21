Son dakika derbi haberi... Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray dev derbide Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki son 6 derbinin 5'i beraberlikle bitti. Galatasaray'da bu önemli derbide sakatlıkları bulunan Sacha Boey ve Arda Turan forma giyemiyor. Fenerbahçe'de ise sakatlıkları olan Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia yok.

Trabzonspor'un 30 puanla liderliğini sürdürdüğü ligde şampiyonluk yarışında çok büyük önem taşıyan maç öncesi Galatasaray 21 puanla 7, Fenerbahçe ise 20 puanla 9. sırada yer alıyor. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek. Zorlu maçın VAR hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.