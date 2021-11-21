Son dakika: Harry Kewell ve Diego Lugano'dan olay Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yorumları! "Türkiye'de futbol..."

Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 13. haftasında dev derbide Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 90+4'de Miguel Crespo'nun attığı golle 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe'nin ilk golünü Mesut Özil atarken Galatasaray'ın golünü ise Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Fenerbahçe'de 83'te Marcel Tisserand ile 90+6'da Fenerbahçe'nin golünden sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Karşılaşmanın ardından Harry Kewell ve Diego Lugano, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşta maçın ardından karşılaşmayı yorumlayan iki efsane, yaptıkları yorumlar ile taraftarların gündeminde uzun süre yer etti.
Harry Kewell'ın yorumları şöyle...
Bence Galatasaray kazanabilirdi. Fenerbahçe şanslıydı. Galatasaray 3 puana yakındı. Daha iyi takımdı Galatasaray ama şans eksikti.
Gerçekten heyecan verici bir genç Kerem. Artık büyükler arasında oynuyor. Kariyerinin bu aşamasında ilerleme kaydedebilir. İyi bir performans sergiledi. Daha fazlasını bekliyordum ondan. İnanılmaz hızlı. Defans oyuncularının en çekineceği oyuncu tiplerinden biri.
Fenerbahçe'ye yeterince zarar verebilecek fırsatlarda ondan beklenen performansı sergileyemedi. Pozisyonda topu verdi, geri aldı, soğukkanlı ve güzel bir son vuruş yaptı. İkinci yarıda da çok pozisyonlara girdi. İkinci golü 1 karış farkla kaçırdı, direkten döndü.
Sinirliyim. Bu maça gelirken yıldızların sergileyeceği oyunu izlemek istiyorduk. Galiba yine maça hakem imza attı. Bunu yıllar önce de söylemiştim İstanbul'a geldiğimde. Türkiye'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyundur.
Tisserand'a çıkan ilk sarı kartta da, ikinci sarı kartta da emin değilim. Kırmızı karta gideceği için çok dikkatli olmak lazım sarı kartlarda.
Diego Lugano'nun yorumları ise şöyle...
DIEGO LUGANO: "FENERBAHÇE HAK ETTİĞİ BİR ZAFER ALDI"
Her zaman ceza sahası içinde temas, kontak olur. Diagne'nin pozisyonunda faul çalınacak bir temas olduğunu düşünmüyorum. Öncesinde de faul yoktu ama. Kırmızı kart olacak bir pozisyon da değildi. Hakem bir hatadan sonra bir diğer hata yaptı.
Bu galibiyet 3 değil 10 puana bedel Fenerbahçe için. Bu inanılmaz bir derbi. Fenerbahçe hak ettiği bir zafer aldı. Keyfini sürmeliler.
Alex bu tip maçlara çok çıktı. 2 kere dokunurdu ama 1'i gol olurdu. Mesut da böyle bir oyuncu. Mesut ilk yarıda bir kez oyuna girdi ve gol oldu. Onun burada olmasının ne kadar faydalı olduğunu da gördük.
Klas bir oyuncu olan Mesut'un hakkını yemeyelim. Çok güzel bir gol attı. Fiziksel olarak en üst seviyede değil ama yeteneğini sahaya yansıttı. Bazı oyuncular için taktik önemli değil. Top gelir ve golünü atar. Mesut işte böyle bir oyuncu.