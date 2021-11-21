Son dakika su kesintileri: İSKİ duyurdu! 21 Kasım İstanbul’da sular ne zaman gelecek? Bugün su kesintisi olan yerler ve ilçeler

Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde bugün su kesintisi meydana gelecek. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, bu kesintilerin yaşanacağı ilçeleri, kesintiden etkilenecek mahalleleri, arızanın kaynağını ve suların ne zaman geleceğini duyurdu. 21 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusuyla araştırılan bu konu hakkında detaylı bilgiye İSKİ arıza sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte bugün su kesintisi olan yerler ve ilçeler!

21 KASIM PAZAR SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

İşte bugün için planlanan arıza ve onarım amaçlı kesintiler: