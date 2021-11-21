Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika su kesintileri: İSKİ duyurdu! 21 Kasım İstanbul’da sular ne zaman gelecek? Bugün su kesintisi olan yerler ve ilçeler
Giriş Tarihi: 21.11.2021 11:21

Son dakika su kesintileri: İSKİ duyurdu! 21 Kasım İstanbul’da sular ne zaman gelecek? Bugün su kesintisi olan yerler ve ilçeler

Son dakika su kesintileri: İSKİ duyurdu! 21 Kasım İstanbul’da sular ne zaman gelecek? Bugün su kesintisi olan yerler ve ilçeler

Bugün İstanbul’da su kesintisi olan yerler ve ilçeler listesi duyuruldu. Pazar gününü evinde geçiren ve güne su kesintisiyle başlayan pek çok vatandaş 21 Kasım İstanbul’da sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. Vatandaşların mağdur olmaması adına kesintiden önce kesinti bölgelerini ve saatlerini duyuran İSKİ son dakika olarak bugünkü su kesintileri listesini de paylaştı. İşte İSKİ arıza sorgulama ekranı ile bugün su kesintisi olan yerler ve ilçeler ile kesinti saatleri.

Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde bugün su kesintisi meydana gelecek. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, bu kesintilerin yaşanacağı ilçeleri, kesintiden etkilenecek mahalleleri, arızanın kaynağını ve suların ne zaman geleceğini duyurdu. 21 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusuyla araştırılan bu konu hakkında detaylı bilgiye İSKİ arıza sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte bugün su kesintisi olan yerler ve ilçeler!

21 KASIM PAZAR SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

İşte bugün için planlanan arıza ve onarım amaçlı kesintiler:

Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Yıldız Mah,Mecidiye Mah,Cihannuma Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.11.2021 09:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Seyrantepe Mah,Yahya Kemal Mah,Çağlayan Mah,Merkez Mah,Hamidiye Mah,Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Kağıthane-Cendere Caddesi 1000 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 20.11.2021 21:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Hamidiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.11.2021 10:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Huzur Mah,Ayazağa Mah
Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Kağıthane-Cendere Caddesi 1000 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 20.11.2021 21:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.11.2021 09:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ ARIZA SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika su kesintileri: İSKİ duyurdu! 21 Kasım İstanbul’da sular ne zaman gelecek? Bugün su kesintisi olan yerler ve ilçeler
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