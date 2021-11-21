Son dakika su kesintileri: İSKİ duyurdu! 21 Kasım İstanbul’da sular ne zaman gelecek? Bugün su kesintisi olan yerler ve ilçeler

Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde bugün su kesintisi meydana gelecek. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, bu kesintilerin yaşanacağı ilçeleri, kesintiden etkilenecek mahalleleri, arızanın kaynağını ve suların ne zaman geleceğini duyurdu. 21 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusuyla araştırılan bu konu hakkında detaylı bilgiye İSKİ arıza sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte bugün su kesintisi olan yerler ve ilçeler!
21 KASIM PAZAR SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER
İşte bugün için planlanan arıza ve onarım amaçlı kesintiler:
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beşiktaş
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yıldız Mah,Mecidiye Mah,Cihannuma Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|21.11.2021 09:11
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kağıthane
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Seyrantepe Mah,Yahya Kemal Mah,Çağlayan Mah,Merkez Mah,Hamidiye Mah,Hürriyet Mah
|Arıza Sebebi
|:
|1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Kağıthane-Cendere Caddesi 1000 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|20.11.2021 21:53
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kağıthane
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Merkez Mah,Hamidiye Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|21.11.2021 10:41
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Huzur Mah,Ayazağa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Kağıthane-Cendere Caddesi 1000 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|20.11.2021 21:53
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zübeyde Hanım Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|21.11.2021 09:24
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSKİ ARIZA SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ