Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Taraftarımızla hücum edeceğiz
Giriş Tarihi: 21.11.2021

Taraftarımızla hücum edeceğiz

Taraftarımızla hücum edeceğiz

F.Bahçe derbisine önde baskıyla başlamayı hedefleyen Fatih Terim, oyuncularına, “Tribünleri de maça ortak edeceğiz” dedi

Avrupa Ligi'nde lider olan G.Saray, grup maçlarındaki başarısını savunma ağırlıklı futbol oynamasına borçlu. Fatih Terim, F.Bahçe derbisinde ise hücum ağırlıklı bir oyun tercih edecek. "Taraftarı arkamıza almalıyız'" mesajını oyuncularına ileten İmparator, derbiye önde baskıyla başlamalarını söyledi ve takımından tribünleri de maça ortak etmelerini istedi.

MORUTAN HAMLE OYUNCUSU
G.Saray'da derbide oynayacak 10 isim kesinleşti. Defansta Yedlin-Nelsson-Marcao- Van Aanholt olacak. Berkan ve Cicaldau orta sahada, Kerem ve Feghouli kenarda, Halil hücumda oynayacak. 11'deki son isim Mohamed-Morutan ikilisinden biri olacak. Maça Mohamed'in başlaması, Morutan'ın hamle oyucusu olması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Kadir İnanır sağlık durumu nasıl? Hastaneden ilk açıklama geldi
Kardeşlerim dizisinin Kadir'i ölecek mi, Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı? Kardeşlerim Kadir öldü mü, diziden ayrıldı mı?
Yörük kızı Müslüme’nin ölümü Türkiye’yi yasa boğdu! Aile fertleri gözaltına alındı…
Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masadaki en önemli konu asgari ücret zammı
SON DAKİKA! 2022 Ocak emekli zammı netleşiyor: SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, bitti mi? CTE 2021 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, son durum nedir?
Müslüme neden ve nasıl öldü? Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Müslüme Yağal bulundu mu? İşte son dakika gelişmeleri...
İYİ Partili Aytun Çıray'ın miting oyunu ortaya çıktı! Denizli diyerek 3 yıl önceli Kocaeli mitinginin fotoğrafını paylaşmış
Son dakika: Kartal'ın kan kaybı devam ediyor! Beşiktaş'tan üst üste 3. mağlubiyet...
Son dakika: Sergen Yalçın Alanyaspor yenilgisini oyuncularına yükledi! Beşiktaş'ta üst üste mağlubiyetler sonrası...
Oyun oynayarak yapay zeka eğitimi alın
Oyun oynayarak yapay zeka eğitimi alın
ARKADAŞINA GÖNDER
Taraftarımızla hücum edeceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA