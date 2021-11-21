Taraftarımızla hücum edeceğiz

F.Bahçe derbisine önde baskıyla başlamayı hedefleyen Fatih Terim, oyuncularına, “Tribünleri de maça ortak edeceğiz” dedi
Avrupa Ligi'nde lider olan G.Saray, grup maçlarındaki başarısını savunma ağırlıklı futbol oynamasına borçlu. Fatih Terim, F.Bahçe derbisinde ise hücum ağırlıklı bir oyun tercih edecek. "Taraftarıarkamıza almalıyız'" mesajını oyuncularına ileten İmparator, derbiye önde baskıylabaşlamalarını söyledi ve takımından tribünleride maça ortak etmelerini istedi.
MORUTAN HAMLE OYUNCUSU
G.Saray'da derbide oynayacak 10 isim kesinleşti. Defansta Yedlin-Nelsson-Marcao- Van Aanholt olacak. Berkan ve Cicaldau ortasahada, Kerem ve Feghouli kenarda, Halilhücumda oynayacak. 11'deki son isim Mohamed-Morutan ikilisinden biri olacak. Maça Mohamed'in başlaması, Morutan'ın hamle oyucusu olması bekleniyor.