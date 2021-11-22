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Giriş Tarihi: 23.11.2021 00:44

18 yaşındaki Felix Afena-Gyan müthiş iki golden sonra Mourinho'dan ödülü kaptı! 800 avroluk...

18 yaşındaki Felix Afena-Gyan müthiş iki golden sonra Mourinho’dan ödülü kaptı! 800 avroluk...

İtalya Serie A'da Roma forması giyen 18 yaşındaki Felix Afena-Gyan, ligde oynanan Genoa maçında oyuna sonradan girerek attığı 2 enfes golle herkesi büyülemiş ve maça damga vurmuştu. Karşılaşmanın ardından teknik direktörü Jose Mourinho, genç oyuncuya istediği ayakkabıyı alma sözünü vermişti. Portekizli teknik adam, genç oyuncusuna verdiği sözü tuttu.

İtalya Serie A'da Roma'nın deplasmanda Genoa'yı 2-0 mağlup ettiği son lig maçında 75. dakikada oyuna girmesinin ardından takımının iki golüne de imza atan 18 yaşındaki Felix Afena-Gyan, ligde ilk kez ağları sarsmanın yanı sıra bir mutluluk daha yaşadı.

Maç sonu İtalya basınına konuşan Roma'nın Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, Ganalı oyuncunun maç öncesinde kendisinden bir ricada bulunduğunu aktararak, "Bu maçta gol atarsa, istediği 800 avroluk çok pahalı ayakkabıyı ona alacağıma söz verdim. Maç sonu yanıma gelerek sözümü hatırlattı." ifadelerini kullandı.

Mourinho, takımın bugünkü antrenmanının ardından Afena-Gyan'a istediği ayakkabıları hediye ederek sözünü tuttu.

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18 yaşındaki Felix Afena-Gyan müthiş iki golden sonra Mourinho'dan ödülü kaptı! 800 avroluk...
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