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Giriş Tarihi: 22.11.2021 22:55

Açık cezaevi izinleri yeniden uzatılacak mı, ne zaman bitecek, uzatıldı mı, ertelendi mi? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri son durum!

Açık cezaevi izinleri yeniden uzatılacak mı, ne zaman bitecek, uzatıldı mı, ertelendi mi? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri son durum!

Açık cezaevi izinleri son dakika gelişmeleriyle milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs salgını sürecinde 9 kez uzatılan izinlerle ilgili olarak gelişmeler yakından takip edilirken öte yandan aksi bir karar çıkmadığı sürece mahkumlar 30 Kasım’da cezaevlerine geri dönecek. Bu noktada ise "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, yeniden uzatılacak mı, ne zaman bitiyor, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Son açıklamada bilindiği üzere izinlerin 2 ay süreyle uzatıldığı bildirilmiş ve Kasım sonu işaret edilmişti. Peki, CTE Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, yeniden uzatılacak mı, ne zaman bitiyor, son durum ne? İşte tüm detaylar...

Açık cezaevi izinleri için gözler Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nce gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Kasım ayı sona ererken konuyla ilgili olarak "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, yeniden uzatılacak mı, ne zaman bitiyor, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle ilk olarak 15 Nisan 2020 tarihinde evlerine gönderilen mahkumların izinleri tam 9 kez uzatılmıştı. Peki, 2021 CTE Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, yeniden uzatılacak mı, ne zaman bitiyor, son durum ne? İşte son dakika gelişmeleri...

Son durum: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ülkemizdeki koranavirüs salgını nedeniyle açık cezaevlerinden 15 Nisan 2020'de evlerine gönderilen mahkumların 9 kez uzatılan izni, 30 Kasım'da sonra eriyor. Cezaevlerine dönmeyenler firari sayılacak.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ SON DURUM NE, UZATILDI MI?

Başkan Erdoğan önderliğinde hafta başında toplanan kabinenin önemli gündem başlıklarından biri de açık cezaevlerinden izne gönderilen hükümlülerdi. Salgın başlangıcında yoğunluğu azaltmak için açık cezaevlerindeki hükümlüler, ilk olarak 15 Nisan'da "izinli" olarak evlerine gönderilmişti. 31 Mayıs 2020'den bu yana 9 kez uzatılan açık cezaevi izinleri 30 Kasım'da sona eriyor.

DÖNMEYENE YAKALAMA KARARI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de konuyla ilgili bir sunum yaptığı kabine toplantısında, iznin uzatılmamasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Bu tarih itibariyle ceza süresi dolanlar geri cezaevine dönmeyecek. Ancak ceza süresi henüz dolmamış olanlara Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek.

Dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. İlgili kurumlar hükümlülerin cezaevlerine dönüş prosedürüyle ilgili yol haritası belirlemeye çalışıyor.

GARDİYANLARA ÖZLÜK MÜJDESİ

Bakan Gül'ün, sunumunda, infaz koruma memurlarının bu süreçte özveriyle çalıştıkları, evlerine gitmeyip 14 gün boyunca çeşitli yerlerde izolasyona tabi tutuldukları, ailelerinden uzak kaldıklarının ifade ettiği öğrenildi. Bu arada, hükümetin önümüzdeki süreçte infaz koruma memurlarının özlük haklarında iyileştirme yapılmasıyla ilgili yeni bir düzenleme yapacağı da öğrenildi.

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Açık cezaevi izinleri yeniden uzatılacak mı, ne zaman bitecek, uzatıldı mı, ertelendi mi? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri son durum!
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