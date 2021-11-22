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Giriş Tarihi: 22.11.2021 09:33

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sınav sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sınav sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ALES sonuçları son dakika haberi olarak duyurulacak. Akademik Personel Seçme Sınavının tamamlanmasının ardından sorular ve cevap anahtarı da erişime açılmıştı. ÖSYM tarafından 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanan ALES sonuçları, sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sınav sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı ile ilgili tüm detaylar…

ÖSYM tarafından 81 ildeki 90 ayrı sınav merkezinde gerçekleştirilen ALES/3'in tamamlanmasıyla birlikte ALES sonuçları bekleyişi başladı. Akademik kariyer hedefi olan vatandaşlar ALES sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Zorlu sorular karşısında ter döken adaylar sınavın sona ermesiyle birlikte "2020 ALES/1 sonuçlar ne zaman açıklanacak?" ve "ALES soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır?" sorularına yanıt arıyor. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sınav sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haberimizin detaylarından 21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı hakkındaki detaylar şöyle;

ALES sonuçları 16 Aralık tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

ALES/3 SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2021-ALES/3 sonuçları ÖSYM tarafından 16 Aralık'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Ancak, ÖSYM'nin işlemleri erken tamamlaması halinde ALES sonuçları erken tarihte de açıklanabilecek.

ALES SONUÇLARI 2021

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sınav sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı
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