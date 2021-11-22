ÖSYM tarafından 81 ildeki 90 ayrı sınav merkezinde gerçekleştirilen ALES/3'in tamamlanmasıyla birlikte ALES sonuçları bekleyişi başladı. Akademik kariyer hedefi olan vatandaşlar ALES sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Zorlu sorular karşısında ter döken adaylar sınavın sona ermesiyle birlikte "2020 ALES/1 sonuçlar ne zaman açıklanacak?" ve "ALES soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır?" sorularına yanıt arıyor. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sınav sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı
Haberimizin detaylarından 21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı hakkındaki detaylar şöyle;
ALES sonuçları 16 Aralık tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
2021-ALES/3 sonuçları ÖSYM tarafından 16 Aralık'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Ancak, ÖSYM'nin işlemleri erken tamamlaması halinde ALES sonuçları erken tarihte de açıklanabilecek.
Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.