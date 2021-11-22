ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL? 2022

Asgari ücret zam oranı henüz belli olmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bir araya gelmesinin ardından yeni asgari ücret zam oranı açıklanacak.

2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2022 asgari ücret zammı işçi sendikaları ve işveren temsilcileri tarafından yapılacak görüşmeler neticesinde Aralık ayında belli olacak. Görüşmelerde enflasyon oranları ve TÜİK tespitleri etkili olacak. Görüşmelerin Aralık başında başlaması ve 4 toplantının ardından sonuçlandırılması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE ASGARİ ÜCRET VAR!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 22 Kasım Pazartesi günü Külliye'de bir araya gelecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda ana gündem maddesi asgari ücret olacak.

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu tarafından alınan faiz indirimi kararı da değerlendirilecek. Ayrıca, 2022 yılı için işveren ve işçi ile aralık ayının ilk haftasında asgari ücret pazarlığı için masaya oturacak olan hükümet, toplantı öncesi son kez Kabine'de konuyu değerlendirecek. Masada verginin kaldırılması gibi pek çok formülün olacağı da aktarıldı.