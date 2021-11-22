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Giriş Tarihi: 22.11.2021 11:13

Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL? Ocak 2022 Asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL? Ocak 2022 Asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı’nda asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeler yakından takip edilecek. Türkiye’de milyonlarca kişiyi direkt, diğer tüm çalışan kesimi ise dolaylı olarak etkileyen 2022 asgari ücret rakamı önümüzdeki ay gerçekleştirilecek olan son toplantı ile belli olacak. Çalışanlar ve işverenler konuyla ilgili olarak asgari ücret ne kadar olacak, yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak ve 2022 en düşük asgari ücret kaç TL sorusuna yanıt arıyor. Peki Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL? Ocak 2022 Asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte son dakika bilgiler

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberleri an be an merak konusu oluyor. Kasım ayının son haftasında asgari ücret zam oranı hakkında yapılan görüşmeler yakından takip ediliyor. Milyonlarca vatandaşın "Yeni asgari ücret ne kadar olacak, net ve brüt zam oranı belli mi" sorularıyla araştırdığı bu konu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bir araya gelmesiyle açıklığa kavuşacak. Öte yandan bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddelerinden biri de asgari ücret olacak. Peki Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL? Ocak 2022 Asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL? 2022

Asgari ücret zam oranı henüz belli olmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bir araya gelmesinin ardından yeni asgari ücret zam oranı açıklanacak.

2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2022 asgari ücret zammı işçi sendikaları ve işveren temsilcileri tarafından yapılacak görüşmeler neticesinde Aralık ayında belli olacak. Görüşmelerde enflasyon oranları ve TÜİK tespitleri etkili olacak. Görüşmelerin Aralık başında başlaması ve 4 toplantının ardından sonuçlandırılması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE ASGARİ ÜCRET VAR!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 22 Kasım Pazartesi günü Külliye'de bir araya gelecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda ana gündem maddesi asgari ücret olacak.

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu tarafından alınan faiz indirimi kararı da değerlendirilecek. Ayrıca, 2022 yılı için işveren ve işçi ile aralık ayının ilk haftasında asgari ücret pazarlığı için masaya oturacak olan hükümet, toplantı öncesi son kez Kabine'de konuyu değerlendirecek. Masada verginin kaldırılması gibi pek çok formülün olacağı da aktarıldı.

GEÇEN SENE ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

ASGARİ ÜCRET 2021'DE NET 501 TL, BRÜT 634 TL YÜKSELDİ

Yani 2020 yılında yüzde 14,6 olarak gerçekleşen enflasyon sonrası asgari ücret 2021, yüzde 21.56 oranında yükseliş yaşayarak brüt 3.577,50 TL'ye yükselmiş oldu. Asgari ücret 2021 net olarak ise 2.825,90 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücret 2021, net olarak 501 TL, brüt olarak 634 TL artış yaşadı.

ASGARİ ÜCRET 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplantıların Aralık ayının ilk haftası yapılması bekleniyor. Toplantılar tamamlandığında asgari ücret zam oranı netlik kazanacak. Toplantı tarihlerine ilişkin detaylı bir açıklama yapıldığında son gelişmeler haberimizde yer alacak.

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Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL? Ocak 2022 Asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı ne zaman açıklanacak?
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