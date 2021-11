Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberleri an be an merak konusu oluyor. Kasım ayının son haftasında asgari ücret zam oranı hakkında yapılan görüşmeler yakından takip ediliyor. Milyonlarca vatandaşın "Yeni asgari ücret ne kadar olacak, net ve brüt zam oranı belli mi" sorularıyla araştırdığı bu konu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bir araya gelmesiyle açıklığa kavuşacak. Öte yandan bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddelerinden biri de asgari ücret olacak. Peki Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL? Ocak 2022 Asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı ne zaman açıklanacak?