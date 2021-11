Aslantepe’de Fener alayı

MAÇ sonu Fenerbahçe cephesinde büyük sevinç vardı. Tüm oyuncular ve teknik heyet, saha ortasında toplanıp galibiyeti kutladı. Sonrasında ise F.Bahçe taraftarının kurallar gereği olmadığı içinALTAY'IN yokluğunda kaleye geçen ve performansıyla alkış alan Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer , maç sonu duygusal bir konuşma yaptı: "Doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Günde 2 serum yedim. Çok hastaydım. Her şartta bu maça çıkardım. Ben 21 senedir her Fenerbahçe maçında bu kaleyi koruyordum zaten. Çok şükür bu hayalimizi gerçekleştirdik. Rüyada gibiyim."Uzatma dakikalarında Crespo, sarı-lacivertlilere tarihi bir galibiyet getirirken füzesi ise ayakta alkışlandı. Portekizli oyuncunun şutu, 103 km hızla Galatasaray kalesini buldu, Muslera'yı avladı... Crespo gol sevincinde ise gözlerini ve kulaklarını kapatarak G.Saray taraftarına 'Sizi görmüyorum, duymuyorum' mesajı verdi.MAÇ sonunda F.Bahçe sosyal medyadan mesajları ile de zaferi kutladı. Karşılaşma öncesi yapılan koreografiye yanıt veripmesajı paylaşan F.Bahçe, soyunma odasından da "Takım" başlığı ile sevinç anını gösterdi. Ayrıca G.Saray ile girilen transfer yarışında F.Bahçe'yi seçen İrfan Can ve Mert Hakan 'ın yer aldığı "Sami Yen Hatırası 1-2" yazılı kare de sosyal medyada gecenin fotoğrafı oldu.