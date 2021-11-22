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Giriş Tarihi: 22.11.2021

Aslantepe’de Fener alayı

Aslantepe’de Fener alayı

Ev sahibi Kerem ile 16’da öne geçti, 31’de Mesut Özil, dengeyi sağladı. 82’de Tisserand, 90+7’de Fatih Terim atıldı, 90+5’te Crespo G.Saray’ı füzesiyle dize getirdi

TARAFTARLA KUTLADILAR!
MAÇ sonu Fenerbahçe cephesinde büyük sevinç vardı. Tüm oyuncular ve teknik heyet, saha ortasında toplanıp galibiyeti kutladı. Sonrasında ise F.Bahçe taraftarının kurallar gereği olmadığı için boş kalan deplasman tribünü bölümüne giderek burada temsili taraftar ile zaferi paylaştılar...

'21 YILDIR BU KALEYİ KORUYORUM'
ALTAY'IN yokluğunda kaleye geçen ve performansıyla alkış alan Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer, maç sonu duygusal bir konuşma yaptı: "Doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Günde 2 serum yedim. Çok hastaydım. Her şartta bu maça çıkardım. Ben 21 senedir her Fenerbahçe maçında bu kaleyi koruyordum zaten. Çok şükür bu hayalimizi gerçekleştirdik. Rüyada gibiyim."

CRESPO'NUN FÜZESİ 103 KM'YE ULAŞTI
Uzatma dakikalarında Crespo, sarı-lacivertlilere tarihi bir galibiyet getirirken füzesi ise ayakta alkışlandı. Portekizli oyuncunun şutu, 103 km hızla Galatasaray kalesini buldu, Muslera'yı avladı... Crespo gol sevincinde ise gözlerini ve kulaklarını kapatarak G.Saray taraftarına 'Sizi görmüyorum, duymuyorum' mesajı verdi.

SAMİ YEN HATIRASI!
MAÇ sonunda F.Bahçe sosyal medyadan mesajları ile de zaferi kutladı. Karşılaşma öncesi yapılan koreografiye yanıt verip "1905 numaralı oyuncu elendi" mesajı paylaşan F.Bahçe, soyunma odasından da "Takım" başlığı ile sevinç anını gösterdi. Ayrıca G.Saray ile girilen transfer yarışında F.Bahçe'yi seçen İrfan Can ve Mert Hakan'ın yer aldığı "Sami Yen Hatırası 1-2" yazılı kare de sosyal medyada gecenin fotoğrafı oldu.

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Aslantepe’de Fener alayı
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