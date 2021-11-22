Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi 2021 2022 AUZEF güz dönemi vize sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 22.11.2021 16:56 Son Güncelleme: 22.11.2021 16:57

AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi 2021 2022 AUZEF güz dönemi vize sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi 2021 2022 AUZEF güz dönemi vize sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) eğitim gören öğrenciler AUZEF sonuçları son dakika açıklamasını bekliyor. 14 Kasım’da sona eren güz dönemi vize sınavlarının ardından Açıköğretim Fakültesi üzerinden eğitim gören öğrenciler auzef.istanbul.edu.tr sitesinden AUZEF sınav sonuçları sorgulaması yapıyor. Normal şartlarda sınav sonuçlarının 2 hafta içinde açıklandığı biliniyor. Peki AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2021 2022 AUZEF güz dönemi vize sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF sonuçları şu an itibariyle binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Uzaktan üniversitede eğitim gören öğrenciler tüm resmi açıklamaları yakından takip ediyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi vize sınavlarının ardından gözler AUZEF sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtına ve sınav sonuçları sorgulama sayfasına çevrildi. Peki AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 AUZEF güz dönemi vize sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi vize sınav sonuçlarının yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Normal şartlarla 10 gün içinde açıklanan AUZEF sınav sonuçları henüz açıklanmadı…

AUZEF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır.

AUZEF vize sınav sonuçları kurumun resmi sitesinde açıklanacaktır. Sınav sonuçlarınızı auzef.istanbul.edu.tr internet adresinden yayınlanacak.

13 Kasım'da başlayan AUZEF güz dönemi sınavları 14 Kasım saat 23:59'da sona erdi. İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaya göre, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi Ara (Vize) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden giriş yapıldı.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

13-14 Kasım tarihlerinde uygulanan sınavlarda ter döken binlerce öğrenci vizelerden geçmenin hayalini kurarken AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı merak ediyor. AUZEF sonuçları açıklanmadı. Kurumun resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçları auzef.istanbul.edu.tr internet adresinden görüntülenecek.

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AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi 2021 2022 AUZEF güz dönemi vize sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
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