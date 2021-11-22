AUZEF sonuçları şu an itibariyle binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Uzaktan üniversitede eğitim gören öğrenciler tüm resmi açıklamaları yakından takip ediyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi vize sınavlarının ardından gözler AUZEF sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtına ve sınav sonuçları sorgulama sayfasına çevrildi. Peki AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 AUZEF güz dönemi vize sınav sonuçları sorgulama ekranı