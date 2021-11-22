Başkanlardan dostluk rüzgârı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri tam kadro Nef Stadı'ndaydı. Sarı-lacivertli yöneticileri Galatasaray İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp ile yönetici Selim Sefada stat kapısında karşıladı. İki kulübün yöneticilerisarı-kırmızılıların locasında maç öncesisohbet edip, yemek yerken mücadeleyi de birliktetakip etti. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yan yana oturdu.
EFSANELER YORUMLADI G.Saray'ın eski golcüsüHarry Kewell ve F.Bahçe'debir döneme damga vuranDiego Lugano, yayıncıkuruluşa yorum yapmakiçin stattaydı. İkili, stattakiambiyansı telefonlarıylaölümsüzleştirdi.
LUGANO: 10 PUANA BEDEL F.Bahçe'nin eski stoperi Diego Lugano, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Sarılacivertlilerin galibiyetinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Uruguaylı, "İkinci kez bu stada geldimve yine Fenerbahçekazandı. Bu galibiyet 3 değil, 10 puana bedel. Çünkü bu inanılmaz bir derbi" dedi.