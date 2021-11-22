Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başkanlardan dostluk rüzgârı
Giriş Tarihi: 22.11.2021

Başkanlardan dostluk rüzgârı

Başkanlardan dostluk rüzgârı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri tam kadro Nef Stadı'ndaydı. Sarı-lacivertli yöneticileri Galatasaray İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp ile yönetici Selim Sefada stat kapısında karşıladı. İki kulübün yöneticileri sarı-kırmızılıların locasında maç öncesi sohbet edip, yemek yerken mücadeleyi de birlikte takip etti. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yan yana oturdu.

EFSANELER YORUMLADI
G.Saray'ın eski golcüsü Harry Kewell ve F.Bahçe'de bir döneme damga vuran Diego Lugano, yayıncı kuruluşa yorum yapmak için stattaydı. İkili, stattaki ambiyansı telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

LUGANO: 10 PUANA BEDEL
F.Bahçe'nin eski stoperi Diego Lugano, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Sarılacivertlilerin galibiyetinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Uruguaylı, "İkinci kez bu stada geldim ve yine Fenerbahçe kazandı. Bu galibiyet 3 değil, 10 puana bedel. Çünkü bu inanılmaz bir derbi" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim ve Vitor Pereira'ya şok sözler! "Artistlik yaptılar..."
Son Dakika MasterChef kim elendi? TV8 ile 21 Kasım 2021 MasterChef’te kim gitti? Bu hafta Masterchef'e veda eden isim şok isim
Zlatan Ibrahimovic, 40 yaşında gollerini atmaya devam ediyor! Tarihe geçti...
Muhalefetin 'spekülasyon' ittifakı! Türkiye ekonomisi neden hedefte?
Son Dakika: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 21 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi
AÖF sınav giriş yerleri sorgulama sayfası! 2021 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim AÖF Güz dönemi sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
Son dakika: Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı yıktı! Mesut, Kerem, Crespo, Kim Min Jae...
Kardeşlerim dizisinin Kadir'i öldü mü, neden öldü? Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı? Kardeşlerim Kadir öldü mü, diziden ayrıldı mı? İşte tüm detaylar
Son dakika: Harry Kewell ve Diego Lugano'dan olay Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yorumları! "Türkiye'de futbol..."
Son dakika: Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı! Çok sayıda ilde kar yağışı bekleniyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkanlardan dostluk rüzgârı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA