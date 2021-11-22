Giresunspor Beşiktaş'ı gözüne kestirdi! "İyi sonuç için gidiyoruz"

Rakipleri karşısında çok kritik bir galibiyet aldıklarını ifade eden Aygün, "Cumartesi günü Yeni Malatyaspor ile kendi evimizde her anlamda çok kritik bir 90 dakika oynadık. Maça kontrollü başladık. Topa daha fazla sahip olan taraf bizdik. İlk yarıda geliştirdiğimiz ataklarda skoru değiştiremedik ancak ikinci yarıda baskımızı biraz daha artırınca golü bulduk ve öne geçtik. Golden sonra takım halinde iyi savunma yaptık ve skoru korumayı bildik. Kazandığımız ve haftayı kayıpsız geçtiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.