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Giriş Tarihi: 22.11.2021 11:07

Giresunspor Beşiktaş'ı gözüne kestirdi! "İyi sonuç için gidiyoruz"

İHA
Giresunspor Beşiktaş’ı gözüne kestirdi! İyi sonuç için gidiyoruz

Yeni Malatyaspor'u yenerek mpral bulan Giresunspor, Beşiktaş deplasmanına puan ya da puanlar almak için gidiyor. GZT Giresunspor Kulüp Başkan Vekili Muzaffer Aygün, "Beşiktaş deplasmanına Yeni Malatyaspor galibiyetinin moraliyle iyi bir sonuç almak için gideceğiz" dedi.

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek moral buldu. Giresunspor Kulüp Başkan Vekili Muzaffer Aygün, özel açıklamada bulundu.

Rakipleri karşısında çok kritik bir galibiyet aldıklarını ifade eden Aygün, "Cumartesi günü Yeni Malatyaspor ile kendi evimizde her anlamda çok kritik bir 90 dakika oynadık. Maça kontrollü başladık. Topa daha fazla sahip olan taraf bizdik. İlk yarıda geliştirdiğimiz ataklarda skoru değiştiremedik ancak ikinci yarıda baskımızı biraz daha artırınca golü bulduk ve öne geçtik. Golden sonra takım halinde iyi savunma yaptık ve skoru korumayı bildik. Kazandığımız ve haftayı kayıpsız geçtiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.

Şimdi Malatyaspor maçını geride bırakıp Beşiktaş karşılaşmasına odaklandıklarını ifade eden Aygün, "Bu hafta deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacağız. Yine çok zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Bu maçın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından kendi tesislerimizde başlayacağız. Takımımızda moraller yerinde. Hafta içerisinde hazırlıklarımızı en iyi şekilde tamamlayıp İstanbul deplasmanına iyi bir sonuç almak için gideceğiz" şeklinde konuştu.

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Giresunspor Beşiktaş'ı gözüne kestirdi! "İyi sonuç için gidiyoruz"
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